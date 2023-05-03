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На Харківщині прикрили ботоферму, яка ширила фейки в соцмережах – СБУ

Суспільство 13:58   03.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині прикрили ботоферму, яка ширила фейки в соцмережах – СБУ Фото: СБУ

СБУ ліквідувала мережу ботоферм, що працювала на розхитування обстановки в Україні, один з осередків був у Харківській області.

Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни, повідомили в СБУ.

Також вони розповсюджували фейкові повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей. Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів, додали правоохоронці.

Загалом ліквідували 9 ботоферм. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Фігуранти “працювали” вдома або в офісних приміщеннях, розповіли в СБУ.

«Під час обшуків у зловмисників виявлено: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди», 5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання», – додали правоохоронці.

Зловмисникам планують повідомити про підозру за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

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Фото: СБУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ліквідувала мережу ботоферм, що працювала на розхитування обстановки в Україні, один з осередків був у Харківській області.".