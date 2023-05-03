На Харківщині прикрили ботоферму, яка ширила фейки в соцмережах – СБУ
СБУ ліквідувала мережу ботоферм, що працювала на розхитування обстановки в Україні, один з осередків був у Харківській області.
Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни, повідомили в СБУ.
Також вони розповсюджували фейкові повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей. Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів, додали правоохоронці.
Загалом ліквідували 9 ботоферм. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.
«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.
Фігуранти “працювали” вдома або в офісних приміщеннях, розповіли в СБУ.
«Під час обшуків у зловмисників виявлено: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди», 5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання», – додали правоохоронці.
Зловмисникам планують повідомити про підозру за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ліквідувала мережу ботоферм, що працювала на розхитування обстановки в Україні, один з осередків був у Харківській області.".