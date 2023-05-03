На Харьковщине «накрыли» ботоферму, которая распространяла фейки в соцсетях
СБУ ликвидировала сеть ботоферм, работавшую на расшатывание обстановки в Украине, одна из них была в Харьковской области.
Прежде злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны, сообщили в СБУ.
Также они распространяли фейковые сообщения о терактах в украинских городах и «заминировании» объектов с массовым скоплением людей. Для «разгона» фейков создали анонимные аккаунты в соцсетях Фейсбук, Инстаграм и Твиттер с общей аудиторией почти 200 тыс. пользователей, добавили правоохранители.
В общей сложности ликвидировали 9 ботоферм.
«Очаги» дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.
Фигуранты «работали» дома или офисных помещениях, рассказали в СБУ.
«В ходе обысков у злоумышленников обнаружены: компьютерная техника с поличным, банковские карточки, на которые получали деньги за информационные «вбросы», 5 тыс. SIM-карт украинских операторов мобильной связи, GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование », – добавили правоохранители.
Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 13:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ ликвидировала сеть ботоферм, работавшую на расшатывание обстановки в Украине, одна из них была в Харьковской области.".