На Харьковщине «накрыли» ботоферму, которая распространяла фейки в соцсетях

СБУ ликвидировала сеть ботоферм, работавшую на расшатывание обстановки в Украине, одна из них была в Харьковской области.

Прежде злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны, сообщили в СБУ.

Также они распространяли фейковые сообщения о терактах в украинских городах и «заминировании» объектов с массовым скоплением людей. Для «разгона» фейков создали анонимные аккаунты в соцсетях Фейсбук, Инстаграм и Твиттер с общей аудиторией почти 200 тыс. пользователей, добавили правоохранители.

В общей сложности ликвидировали 9 ботоферм.

«Очаги» дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

Фигуранты «работали» дома или офисных помещениях, рассказали в СБУ.

«В ходе обысков у злоумышленников обнаружены: компьютерная техника с поличным, банковские карточки, на которые получали деньги за информационные «вбросы», 5 тыс. SIM-карт украинских операторов мобильной связи, GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование », – добавили правоохранители.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении по ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).