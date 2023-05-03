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Просил 35 тыс дол за «правильное» расследование: в Харькове поймали прокурора

Общество 12:27   03.05.2023
Виктория Яковенко
Просил 35 тыс дол за «правильное» расследование: в Харькове поймали прокурора Фото: ГБР

Правоохранители задержали прокурора одной из окружных прокуратур Харькова при получении взятки в 35 тысяч долларов.

За эту сумму прокурор предложил мужчине «помочь» вернуть недвижимость, которую отняли у него партнеры по бизнесу. Он пообещал мужчине, что начнет уголовное производство, в рамках которого на имущество наложат судебный арест и изымут регистрационное дело. Это позволило б вернуть недвижимость, сообщили в ГБР.

К преступлению прокурор привлек свою знакомую в качестве посредницы для передачи неправомерной выгоды, рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали прокурора и посредницу в Харькове «с поличным», во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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Фото: СБУ
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Фото: ГБР

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали прокурора одной из окружных прокуратур Харькова при получении взятки в 35 тысяч долларов.".