Просил 35 тыс дол за «правильное» расследование: в Харькове поймали прокурора
Правоохранители задержали прокурора одной из окружных прокуратур Харькова при получении взятки в 35 тысяч долларов.
За эту сумму прокурор предложил мужчине «помочь» вернуть недвижимость, которую отняли у него партнеры по бизнесу. Он пообещал мужчине, что начнет уголовное производство, в рамках которого на имущество наложат судебный арест и изымут регистрационное дело. Это позволило б вернуть недвижимость, сообщили в ГБР.
К преступлению прокурор привлек свою знакомую в качестве посредницы для передачи неправомерной выгоды, рассказали в СБУ.
Сотрудники СБУ и ГБР задержали прокурора и посредницу в Харькове «с поличным», во время передачи всей суммы взятки.
Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали прокурора одной из окружных прокуратур Харькова при получении взятки в 35 тысяч долларов.".