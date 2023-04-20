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Житель Харьковщины незаконно переправлял уклонистов за границу за 5 тыс. дол.

Общество 12:23   20.04.2023
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины незаконно переправлял уклонистов за границу за 5 тыс. дол. Фото: ГБР

ГБР разоблачило очередную схему незаконной переправки через государственную границу Украины мужчин призывного возраста. Организатор – житель Харьковщины.

Организатор схемы еще в прошлом году скрылся от мобилизации и нелегально пересек границу. После побега мужчина решил зарабатывать деньги на таких уклонистах, как он сам, сообщили в ГБР.

Чтобы «бизнес-план» сработал, мужчина привлек к схеме трех своих знакомых, которые остались в Украине. Один из них – сотрудник Госпродпотребслужбы, другие двое – гражданские, отметили правоохранители.

Маршрут, который разработали дельцы, пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После того как «клиентов» доставляли в точку пересечения границы с Молдовой, они переходили одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы. На молдавской стороне их встречал организатор.

Стоимость услуги составляла – 5 тыс. долларов.

Сейчас 3 фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 2 ст. 332 УКУ). Двое из них находятся в СИЗО.

Организатору схемы, который скрывается за границей, о подозрении сообщили заочно по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, совершенные по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ).

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Фото: ГБР

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР разоблачило очередную схему незаконной переправки через государственную границу Украины мужчин призывного возраста. Организатор – житель Харьковщины.".