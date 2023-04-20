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Мешканець Харківщини незаконно переправляв ухилянтів за кордон за 5 тис. дол.

Суспільство 12:23   20.04.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Харківщини незаконно переправляв ухилянтів за кордон за 5 тис. дол. Фото: ДБР

ДБР викрило чергову схему незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Організатор – мешканець Харківщини.

Організатор схеми ще минулого року втік від мобілізації та нелегально перетнув кордон. Після втечі чоловік вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам, повідомили у ДБР.

Щоб «бізнес-план» спрацював, чоловік долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні, зазначили правоохоронці.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України.  Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Вартість послуги складала – 5 тис. доларів.

Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 ККУ). Двоє з них перебувають у СІЗО.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).

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Фото: ДБР

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР викрило чергову схему незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Організатор – мешканець Харківщини.".