Мешканець Харківщини незаконно переправляв ухилянтів за кордон за 5 тис. дол.
ДБР викрило чергову схему незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Організатор – мешканець Харківщини.
Організатор схеми ще минулого року втік від мобілізації та нелегально перетнув кордон. Після втечі чоловік вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам, повідомили у ДБР.
Щоб «бізнес-план» спрацював, чоловік долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні, зазначили правоохоронці.
Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.
Вартість послуги складала – 5 тис. доларів.
Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 ККУ). Двоє з них перебувають у СІЗО.
Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР викрило чергову схему незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Організатор – мешканець Харківщини.".