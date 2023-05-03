Вимагав 35 тис дол за «правильне» розслідування: у Харкові викрили прокурора
Правоохоронці затримали прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова під час одержання хабаря у 35 тисяч доларів.
За цю суму прокурор запропонував громадянину «допомогти» повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу. Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно накладуть судовий арешт та вилучать реєстраційну справу. Це дозволило б повернути нерухомість, повідомили у ДБР.
До злочину прокурор залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди, розповіли в СБУ.
Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові «на гарячому», під час передачі всієї суми хабаря.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова під час одержання хабаря у 35 тисяч доларів.".