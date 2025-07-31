Сегодня 31 июля: какой праздник и день в истории

31 июля 1971 года человек впервые проехал по Луне на «Лунном автомобиле». В 1957-м решили строить «хрущевки». В 1965-м родилась автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (это также День рождения Гарри в ее книгах). В 1954-м итальянские альпинисты первыми в мире поднялись на самую сложную вершину – К2 (Чогори). В 1944-м погиб писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. В 1919-м в Германии приняли Веймарскую конституцию.

Праздники и памятные даты 31 июля

31 июля в мире – Международный день благодарности спасателям (посвященный службам спасения на воде).

Также сегодня: Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий (отмечают в последний четверг июля), День африканской женщины, Всемирный день рейнджеров, День беспородной собаки, День рождения Гарри Поттера, День осведомленности о необычных музыкальных инструментах.

31 июля в истории

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. Подробнее.

31 июля 1944 года погиб французский писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. Подробнее.

31 июля 1954 года итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми в мире поднялись на вершину К2 (Чогори). Подробнее.

31 июля 1957 года придумали «хрущевки». В этот день опубликовали постановление ЦК КПСС «О развитии жилищного строительства в СССР». После длительной вступительной части, где «партия и правительство» всячески «пропиарили» результаты промышленного строительства ранних советских лет и послевоенного восстановления, где-то на десятом абзаце все же признали: «Однако темпы промышленного строительства в стране опережали до последнего времени строительство жилищ. Для того чтобы создать тяжелую промышленность и этим обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться значительного повышения материального благосостояния и культурного уровня советского народа, требовались значительные материальные и денежные средства. В связи с этим жилищное строительство отставало от потребности населения».

В постановлении констатировали, что количество населения в городах страны выросло за 30 лет более чем в три раза. Соответственно, главной задачей на «шестую пятилетку» определили максимально ускоренное жилищное строительство и объявили, что в ближайшие 10-12 лет нужно «покончить в стране с нехваткой жилья». В этом документе также установили планы по ежегодным объемам жилищного строительства. В частности, в Украине должны были построить 29,5 млн кв. м общей площади в рамках государственного строительства и еще 21,4 млн кв. м — в рамках индивидуального (то есть в нынешних терминах — частных домов). Строить, конечно, должны были все – и предприятия, и колхозы, и «широкие массы трудящихся». Что будут строить такими темпами, определили в 17-м пункте этого документа. «В целях максимальной индустриализации малоэтажного жилищного строительства и снижения его стоимости всемерно развивать в стране производство сборных малоэтажных домов и к 1960 году довести годовые мощности предприятий по выпуску сборных стандартных жилых домов до 20 миллионов квадратных метров жилой площади и комплектов деталей для домов со стенами из местных материалов до 10 миллионов квадратных метров жилой площади». Соответственно, все предприятия получили поручение увеличить объемы производства деталей для зданий, отделочных материалов и т.п. Все строительство (в том числе и индивидуальное) должны были проводить по типовым проектам. Рекомендовали «устанавливать наиболее целесообразную этажность строящихся по государственному плану жилых домов на основе технико-экономических расчетов, принимая для застройки городов в основном жилые дома высотой в четыре — пять этажей, а для небольших городов и поселков преимущественно дома в два и три этажа».

В Киеве по результатам этого постановления 5 сентября 1957 года провели «пленум городского комитета партии».

«В обсуждаемом вопросе пленум принял развернутое постановление. Ставится задача – в ближайшие восемь-девять лет ликвидировать в столице Украины недостаток жилья для трудящихся», — информировало государственное украинское информагентство РАТАУ.

«В результате жесткой экономии дома стали возводить в пять этажей, лифты в проекте не были предусмотрены, ведь это прибавляло 8% стоимости. Нормы жилой площади тоже были выверены – девять квадратных метров на человека. Сначала пятиэтажки возводили из кирпича, а затем перешли на панельное строительство, что ускоряло процесс. Начиная с 1959 года, заработали заводы железобетонных изделий, которые производили панели для наружных стен и гипсобетонные перегородки – для межкомнатных. На домостроительных комбинатах занимались монтажом отдельных секций и сборкой домов в целом. Строительство шло небывало быстрыми темпами – пятиэтажный дом «собирали» за 12-14 дней, все технологические операции были высчитаны до минуты, внутренняя отделка помещений занимала еще около месяца», — вспоминают авторы Укринформа.

На этапе строительства домов, которые в дальнейшем прижились в народе под названием «хрущевки», их срок эксплуатации определили от 25 до 50 лет (в зависимости от качества построек). Однако эти 5-этажки и сейчас остаются значительной частью жилищного фонда украинских городов, в частности, Харькова.

31 июля 1965 года родилась «мама» Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг. Подробнее.

31 июля 1971 года человек впервые проехал по Луне на модуле «Lunar Rover Vehicle» (так называемом «Лунном автомобиле»). Подробнее.

Церковный праздник 31 июля

31 июля отмечают предпраздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. Почитают память праведного Евдокима Каппадокиянина. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 31 июля (теплый или прохладный), такой будет и осень.

Если 31 июля много огурцов, то в августе будет много тыкв.

Если в этот день появилась радуга, будет богатый урожай.

Если утром идет непродолжительный дождь, то осень будет грибной.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя стирать, убирать и заниматься другими бытовыми домашними делами.

Нельзя ссориться с родными и отказывать им в помощи.

Нельзя поднимать что-либо из земли.