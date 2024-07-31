Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. У 1944-му загинув письменник і військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. У 1954-му італійські альпіністи першими у світі піднялися на найскладнішу вершину – К2 (Чогорі). У 1965-му народилася авторка “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг (це також День народження Гаррі в її книгах). У 1971-му людина вперше проїхала Місяцем на “Місячному автомобілі”.

Свята та пам’ятні дати 31 липня

31 липня у світі – Всесвітній день рейнджера.

Також відзначають День безпородного собаки, День африканської жінки, День народження Гаррі Поттера.

31 липня в історії

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. Вона набула чинності 11 серпня, після чого країна стала офіційно республікою. Наступний період історії Німеччини (до 1933 року, коли Гітлер узурпував владу) називають періодом Веймарської республіки. Детальніше.

31 липня 1944 року загинув французький письменник та військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. Детальніше.

31 липня 1954 року італійські альпіністи Ліно Лачеделлі та Акілле Компаньоні першими у світі піднялися на вершину К2 (Чогорі). Цей восьмитисячник (8611 м) – другий за висотою у світі після Евересту. Однак саме його вважають найскладнішою горою для підйому. Донедавна гинув кожен п’ятий із тих, хто намагався його підкорити. В останні роки статистика смертності дещо знижується, проте все ще найвища у світі. Станом на серпень 2022 року на вершині побували 700 осіб, а кількість загиблих альпіністів склала 96. Найскладніші ділянки гори: “Димар” – вертикальна щілина заввишки приблизно 30 м, “Чорна піраміда” – скеля понад 450 м заввишки, “Плече” лавинонебезпечна ділянка та “Пляшкова шийка” – вузький 100-метровий прохід під крижаним піком за 400 метрів до вершини.

К2 знаходиться у гірській системі Каракорум – на кордоні між Пакистаном і Китаєм. Альпіністи найчастіше підіймаються на Чогорі з пакистанського боку гори, з китайського – це набагато складніше та небезпечніше. Перші спроби “штурмувати” К2 були ще на початку ХХ століття. Відомо, що у 1902 році альпіністи досягли висоти 6525 метрів. У 1909 році герцог Абруцці Луїджі Амедео досяг позначки 6199 м, а наступного року на лекції в Мілані заявив: “Якщо колись нога людини й ступить на блискучу вершину К2, то це буде авіатор, а не альпініст”.

Проте герцог помилився. З розвитком технологій та обладнання пік Дикої гори (як її назвав альпініст Джордж Белл) став досяжним. У 1938-му експедиція на чолі з Чарльзом Х’юстоном досягла позначки 7925 метрів. У 1953-му Х’юстон і компанія знову штурмували К2 – і були дуже близькі до успіху, проте потрапили в шторм у таборі на висоті 7750 метрів. У результаті тяжко захворів один із членів команди – Арт Гілкі. Товариші зробили все можливе, щоб врятувати його та спустити з гори (вони ледь не загинули під час падіння, єдиний альпініст урятував усю команду). Арт Гілкі все ж таки загинув – або під час лавини, або пожертвував собою, щоб не бути тягарем для товаришів. Зараз біля підніжжя гори є меморіал Гілкі, присвячений йому та всім альпіністам, які загинули на К2. Х’юстон, попри трагічну невдачу, не відмовлявся від ідеї підкорити Дику гору, але на 1954 рік сходження забронювала інша команда – італійці. Коли вони досягли вершини К2, Чарльз Х’юстон залишив альпінізм. Але італійцям перемога далася також дуже непросто. В експедиції брали участь 11 альпіністів та 440 портерів (носіїв речей, як правило – це представники місцевої народності, шерпів). 21 червня один з альпіністів загинув від хвороби, проте це не зупинило сходження. 31 липня Ліно Лачеделлі та Акілле Компаньоні досягли піка К2.

Харківські альпіністи також підіймалися на К2. Першим українцем, який зійшов на Чогорі, був президент Харківської федерації альпінізму та скелелазіння Геннадій Копейка. А у 2021-му прапор України на цю гору підняли Валентин Сипавін та Павло Сидоренко.

31 липня 1965 року народилася “мама” Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг. Детальніше.

31 липня 1971 року людина вперше проїхала Місяцем на модулі “Lunar Rover Vehicle” (так званому “Місячному автомобілі”). Детальніше.

Церковне свято 31 липня

31 липня відзначають передсвято винесення древ чесного та животворчого Хреста Господнього. Вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина. Він жив у Малій Азії в IX столітті – за царювання імператора Феофіла. Походив з родини благочестивих християн, дав обітницю безшлюбності та цнотливості. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він дбав про бідних, сиріт і вдів, був захисником кривдних. А особисті його християнські подвиги були відомі тільки Богу. Євдоким помер у 33 роки. Лежачи на смертному одрі, заповів покласти себе в труну в тому одязі, в якому його застане смерть. Так і зробили. А після смерті Євдокима від його труни почали відбуватися чудеса – зцілювалися хворі, й слава про це зростала. Через 18 місяців до могили сина прийшла з Константинополя його мати. Вона наказала зняти камінь, відкопати землю, відкрити труну, і всі побачили тіло чоловіка, не зворушене тлінням. З часом мощі святого Євдокима відвезли до Константинополя. Там вони покладені в раку в церкві Пресвятої Богородиці, яку збудували батьки праведника.

Народні прикмети

Який день 31 липня (теплий або прохолодний), такою буде й осінь.

Якщо вродило багато огірків, то в серпні буде багато гарбузів.

Якщо 31 липня з’явилася веселка, то буде багатий урожай.

Якщо вранці йде нетривалий дощ, то осінь буде грибною.

Що не можна робити 31 липня

Не можна прати, прибирати та займатися іншими побутовими хатніми справами.

Не можна сваритися з рідними та відмовляти їм у допомозі.

Не можна підіймати будь-що із землі.