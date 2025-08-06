Сьогодні 6 серпня: яке свято та день в історії

6 серпня – Яблуневий Спас (Преображення Господнє). У цей день 1962 року проголосила незалежність Ямайка. У 1945-му американський бомбардувальник скинув ядерну бомбу на Хіросіму. У 1926-му 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, яка перепливла Ла-Манш. У 1890-му провели першу страту на електричному стільці. У 1806-му припинила існування Священна Римська імперія. У 1657-му помер гетьман Богдан Хмельницький.

Свята та пам’ятні дати 6 серпня

6 серпня в Україні – Яблуневий Спас (церковне свято Преображення Господнього).

У світі – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день “Лікарі світу за мир”.

Також сьогодні – День вдячності працівникам сільського господарства.

6 серпня в історії

6 серпня 1657 року помер Богдан Хмельницький. Перед тим гетьман довго хворів. Він розумів, що вже не встане на ноги та розв’язував питання передачі влади. Ще 15 квітня Богдан переконав Козацьку раду затвердити спадковість передачі гетьманського звання від нього – синові Юрію.

Щодо того, чим саме хворів гетьман, існує ряд версій – від інсульту до отруєння. Але точно підтвердити якусь із них поки що неможливо. Адже тіло Хмельницького досі не знайшли, попри численні археологічні експедиції. За офіційною версією, гетьмана поховали у склепі в Іллінській церкві в Суботові. Її ще називають Богдановою церквою, бо її будував саме Хмельницький і, нібито, планував зробити там усипальницю для свого роду.

На території храму проводили й розкопки, й дослідження сучасними методами.

“У 1970 році під час розкопок археологічна експедиція під керівництвом Романа Юри наблизилася до відкриття місця поховання, але з різних причин дослідження було зупинене. У звіті знаходимо непряме підтвердження наявності вхідного тунелю, що міг вести у склеп, – пише інформагентство Міноборони України “АрміяInform“. – Роботи під час розкопок 2005-2006 років були зупинені буцімто через загрозу руйнування храму, хоча вони виявили ознаки порожнини під храмом і потовщення у стіні, що могло вказувати на наявність вхідного отвору. У 2018-2019 роках з ініціативи й за фінансової підтримки громадської організації “Фонд Великий Льох” (голова — Павло Костенко) проводились обстеження всередині Іллінської церкви та на прилеглій території (керівник археологічної експедиції — старший науковий співробітник Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук Лариса Виногродська). У церкві була виявлена за допомогою георадара чітка тривимірна аномалія у центральній частині споруди — завдовжки 3 м, завширшки 1,3 м і заввишки від підлоги до стелі приблизно 1,6 м. Цей об’єкт за розмірами цілком походить на підземну крипту або ж склеп. Коли через рік пробурили в підлозі церкви отвір, то виявили засипану іншою породою порожнину”.

Зараз більшість учених схиляється до того, що саме там, у виявлених порожнинах під Іллінською церквою, знаходиться склеп Хмельницьких, де похований сам Богдан і його старший син Тимош.

Водночас через тривалі безрезультатні пошуки тіла та фальсифікацію низки історичних документів існує безліч інших як наукових, так і виключно народних версій того, що сталося з тілом Богдана.

“Згідно з літописом Григорія Граб’янки, тіла засновника козацької держави та його сина викинули з могили у 1664 році за наказом гетьмана коронного Стефана Чарнецького. Переказ у літописі Граб’янки, написаний на початку XVIII століття, міг бути свідомою містифікацією літописця, яка мала на меті демонізацію як антигероя Чарнецького і поляків узагалі, а у XX столітті ця легенда стала основною версією радянської історіографії, — розповів у коментарі “Суспільне Черкаси” дослідник регіональної історії Олександр Солодар. — Відомостей про плюндрування могили Хмельницького в Суботові не збереглося в жодному історичному документі другої половини XVII століття чи спогадах поляків про події середини 1660-х років. Це переконливо довела низка сучасних науковців. Навіть у ті складні часи існував неписаний кодекс військової етики, за яким, як правило, не вбивали тих, хто складав зброю під час битви, і давали можливість викупити себе з полону. Ба більше, після битви ховали не тільки загиблих зі свого табору, а й з табору супротивника, віддаючи їм належні військові почесті. Також, попри загальноприйняті для того часу руйнування та спалення захоплених міст, сіл, фортець, знищення кладовищ і цілеспрямована наруга над могилами вважалися дикунськими звичаями та були притаманні тільки москалям. Подібний приклад зафіксований під час руйнування Січі в 1709 році”.

Сам Солодар має власну версію, що Богдана поховали не в Іллінській, а в давній Михайлівській церкві, яку будував ще батько гетьмана. Як підтвердження такої теорії, дослідник наводить свідчення, що на момент смерті Богдана Хмельницького Іллінську церкву ще не освятили. Далі, на його думку, тіло Хмельницького вже у XVII столітті перепоховали в Іллінській церкві. А під час розкопок у 1970-х знайшли, але згодом навмисне викинули. Подібних теорій навколо післясмертної історії гетьмана справді багато.

“Тривалі безрезультатні пошуки могили гетьмана призвели до того, що місцеві жителі почали складати перекази про те, що рештки Богдана Хмельницького козаки перепоховали ще до появи тут польського війська. Наразі існує шість версій місця перепоховання, кожне з яких щороку приваблює не менше туристів, ніж сама церква в Суботові, – відзначають в “АрміяInform”. – Міфи міфами, а факт залишається фактом — попри численні дослідження Іллінської церкви в Суботові, починаючи з ХІХ століття, ані могили, ані останків Хмельницького там досі не знайдено. Проте ця знахідка зрештою матиме для українців неабияке значення”.

6 серпня 1806 року офіційно припинила існування Священна Римська імперія. У цей день корони зрікся останній імператор – Франц II. Докладніше.

6 серпня 1890 року в США вперше здійснили страту на електричному стільці. Докладніше.

6 серпня 1926 року 19-річна американська олімпійська чемпіонка Гертруда Едерле перепливла Ла-Манш. Докладніше.

6 серпня 1932 року відкрився перший Венеціанський кінофестиваль. Докладніше.

6 серпня 1945 року американський бомбардувальник “Енола Гей” скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма. Докладніше.

6 серпня 1962 року проголосила незалежність Ямайка. Докладніше.

Церковне свято 6 серпня

6 серпня – Преображення Господнє. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 6 серпня дме південний вітер, то буде затяжна негода.

Якщо до полудня не висохла роса, то скоро будуть грози.

Що не можна робити 6 серпня

Не можна займатися домашнім господарством і тяжкою фізичною роботою, прибирати та працювати в саду й городі.

Не можна шити, в’язати та вишивати.

Цей день не підходить для весілля.