Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории

6 августа – Яблоневый Спас (Преображение Господне). В этот день в 1962 году провозгласила независимость Ямайка. В 1945-м американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. В 1926-м 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. В 1890-м провели первую казнь на электрическом стуле. В 1806-м прекратила существование Священная Римская империя. В 1657-м умер гетман Богдан Хмельницкий.

Праздники и памятные даты 6 августа

6 августа в Украине – Яблоневый Спас (церковный праздник Преображения Господня).

В мире – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».

Также сегодня – День благодарности работникам сельского хозяйства.

6 августа в истории

6 августа 1657 года умер Богдан Хмельницкий. Перед этим гетман долго болел. Он понимал, что уже не встанет на ноги и решал вопрос передачи власти. Еще 15 апреля Богдан убедил Казацкую раду утвердить наследственность передачи гетманского звания от него – сыну Юрию.

Относительно того, чем именно болел гетман, существует ряд версий – от инсульта до отравления. Но точно подтвердить какую-либо из них пока невозможно. Ведь тело Хмельницкого до сих пор не нашли, несмотря на многочисленные археологические экспедиции. По официальной версии, гетмана похоронили в склепе в Ильинской церкви в Суботове. Ее еще называют Богдановой церковью, потому что ее строил именно Хмельницкий и, якобы, планировал сделать там усыпальницу для своего рода.

На территории храма проводили и раскопки, и исследования современными методами.

«В 1970 году при раскопках археологическая экспедиция под руководством Романа Юры приблизилась к открытию места захоронения, но по разным причинам исследование было остановлено. В отчете находим косвенное подтверждение наличия входного тоннеля, который мог вести в подвал, — пишет информагентство Минобороны Украины «АрмияInform». – Работы во время раскопок 2005-2006 годов остановлены якобы из-за угрозы разрушения храма, хотя они обнаружили признаки полости под храмом и утолщения в стене, что могло указывать на наличие входного отверстия. В 2018-2019 годах по инициативе и при финансовой поддержке общественной организации «Фонд Большой Лех» (председатель — Павел Костенко) проводились обследования внутри Ильинской церкви и на прилегающей территории (руководитель археологической экспедиции — старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины). В церкви была обнаружена с помощью георадара четкая трехмерная аномалия в центральной части сооружения — длиной 3 м, шириной 1,3 м и высотой от пола до потолка примерно 1,6 м. Этот объект по размерам полностью походит на подземную крипту или склеп. Когда через год пробурили в полу церкви отверстие, обнаружили засыпанную другой породой полость».

Сейчас большинство ученых склоняется к тому, что именно там, в обнаруженных полостях под Ильинской церковью, находится склеп Хмельницких, где похоронен сам Богдан и его старший сын Тимош. Но это до сих пор не подтвердили, добравшись до захоронения.

В то же время из-за длительных безрезультатных поисков тела и фальсификации ряда исторических документов существует множество других как научных, так и исключительно народных версий того, что произошло с телом Богдана.

«Согласно летописи Григория Грабянки, тела основателя казацкого государства и его сына выбросили из могилы в 1664 году по приказу гетмана коронного Стефана Чарнецкого. Предание в летописи Грабянки, написанное в начале XVIII века, могло быть сознательной мистификацией летописца, которая имела целью демонизацию как антигероя Чарнецкого и поляков вообще, а в ХХ веке эта легенда стала основной версией советской историографии, — рассказал в комментарии «Суспільне Черкаси» исследователь региональной истории Александр Солодар. — Сведений о разорении могилы Хмельницкого в Суботове не сохранилось ни в одном историческом документе второй половины XVII века или воспоминаниях поляков о событиях середины 1660-х годов. Это убедительно доказал ряд современных ученых. Даже в те сложные времена существовал неписаный кодекс военной этики, согласно которому, как правило, не убивали тех, кто складывал оружие во время битвы, и давали возможность выкупить себя из плена. Более того, после битвы хоронили не только погибших из своего лагеря, но и из лагеря противника, отдавая им надлежащие военные почести. Также, несмотря на принятые для того времени разрушения и сожжения захваченных городов, сел, крепостей, уничтожение кладбищ и целенаправленное надругательство над могилами считались дикарскими обычаями и были присущи только москалям. Подобный пример зафиксирован при разрушении Сечи в 1709 году».

У самого Солодара есть собственная версия, что Богдана похоронили не в Ильинской, а в древней Михайловской церкви, которую строил еще отец гетмана. Как подтверждение такой теории исследователь приводит свидетельство, что на момент смерти Богдана Хмельницкого Ильинскую церковь еще не освятили. Далее, по его мнению, тело Хмельницкого уже в XVII веке перезахоронили в Ильинской церкви. А во время раскопок в 1970-х нашли, но впоследствии умышленно выбросили. Подобных теорий вокруг послесмертной истории гетмана действительно много.

«Длительные безрезультатные поиски могилы гетмана привели к тому, что местные жители начали составлять предания о том, что останки Богдана Хмельницкого казаки перезахоронили еще до появления здесь польского войска. В настоящее время существует шесть версий места перезахоронения, каждая из которых ежегодно привлекает не меньше туристов, чем сама церковь в Суботове, — отмечают в «АрмияInform». — Мифы мифами, а факт остается фактом — несмотря на многочисленные исследования Ильинской церкви в Суботове, начиная с XIX века, ни могила, ни останки Хмельницкого там до сих пор не найдены. Однако эта находка в конечном счете будет иметь для украинцев большое значение».

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6 августа 1962 года провозгласила независимость Ямайка. Подробнее.

Церковный праздник 6 августа

6 августа – Преображение Господне. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 августа дует южный ветер, будет затяжная непогода.

Если до полудня не высохла роса, скоро будут грозы.

Что нельзя делать 6 августа

Нельзя заниматься домашним хозяйством и тяжелой физической работой, убирать и работать в саду и огороде.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Этот день не подходит для свадьбы.