Дрон атаковал автомобиль в Киевском районе, есть пострадавший

Российский дрон ударил по Киевскому району Харькова. Спустя час — еще один. По предварительной информации, один человек пострадал, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 20:00. Меньше чем через час по Киевскому району был нанесен повторный удар, сообщил мэр Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Сегодня Киевский район уже был под ударом. В результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок. Также пострадали еще четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов писал об ударе по многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что повреждены авто и остекление магазина. По информации областной прокуратуры, российский FPV-дрон около 14:00 попал возле магазина хозяйственных товаров.