“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
Відео, на якому чоловіки з прапорами “Правого сектора” влаштували штовханину в центрі Харкова, опублікували в соцмережах.
“На Куликівському узвозі відбувається двіж проти ХарківПрайду. Багато молоді та поліції“, – написали у ТГ-каналі “Типичное ХТЗ”.
Відео: Типичное ХТЗ/телеграм
У коментарі “Суспільному” у ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили: учасники акції проти проведення “ХарківПрайду” розпочали штовханину з копами.
“Група чоловіків із прапорами “Правого Сектору” намагалися прорватися до учасників “Прайду”, їх зупинили”, – повідомили у поліції “Суспільному”.
На місці працюють офіцери поліції діалогу, затриманих наразі немає.
Відео: Типичное ХТЗ/телеграм
Нагадаємо, раніше організатори ЛГБТ-прайду у Харкові заявляли про погрози з Києва. Вони пояснили, що отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва “з наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025. Зокрема, загроза стосується благодійно-освітнього ПрайдФесту, запланованого на 30-31 серпня”.
До цього організатори ХарківПрайду опублікували детальну програму. Заплановано, що заходи триватимуть до 6 вересня.
Раніше на анонс ХарківПрайду вже відреагували військові. Зокрема, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко розкритикував цю ідею. «Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм», – написав він.
Не підтримав подію і командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев. Він нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту. А також не втримався і від зауважень про саму сутність прайду.
Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 13:30
