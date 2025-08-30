Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харків  +31°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча

Події 13:30   30.08.2025
Ніколь костенко-Лагутіна
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча

Відео, на якому чоловіки з прапорами “Правого сектора” влаштували штовханину в центрі Харкова, опублікували в соцмережах.

На Куликівському узвозі відбувається двіж проти ХарківПрайду. Багато молоді та поліції“, – написали у ТГ-каналі “Типичное ХТЗ”.

Відео: Типичное ХТЗ/телеграм

У коментарі “Суспільному” у ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили: учасники акції проти проведення “ХарківПрайду” розпочали штовханину з копами.

“Група чоловіків із прапорами “Правого Сектору” намагалися прорватися до учасників “Прайду”, їх зупинили”, – повідомили у поліції “Суспільному”.

На місці працюють офіцери поліції діалогу, затриманих наразі немає.

Відео: Типичное ХТЗ/телеграм

Нагадаємо, раніше організатори ЛГБТ-прайду у Харкові заявляли про погрози з Києва. Вони пояснили, що отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва “з наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025. Зокрема, загроза стосується благодійно-освітнього ПрайдФесту, запланованого на 30-31 серпня”.

До цього організатори ХарківПрайду опублікували детальну програму. Заплановано, що заходи триватимуть до 6 вересня.

Раніше на анонс ХарківПрайду вже відреагували військові. Зокрема, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко розкритикував цю ідею. «Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм», – написав він.

Не підтримав подію і командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев. Він нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту. А також не втримався і від зауважень про саму сутність прайду.

Читайте також: У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)

Автор: Ніколь костенко-Лагутіна
Популярно
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
30.08.2025, 13:30
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
30.08.2025, 12:54
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
30.08.2025, 11:55
Бої вже у Куп’янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто
Бої вже у Куп’янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто
30.08.2025, 10:30
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
30.08.2025, 10:40
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
29.08.2025, 07:30

Новини за темою:

12:54
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
11:55
Поспішав додому: у викраденні авто й мопеда підозрюють жителя Дніпропетровщини
16:48
Батько вбив сина на Харківщині – поліція з’ясувала, що сталося
11:40
На Дергачівщині спіймали закладника: що копи знайшли в нього вдома
15:30
На Салтівці чоловік побив товариша та залишив його помирати – поліція

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 13:30;

  • Кореспондент Ніколь костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, на якому чоловіки з прапорами “Правого сектора” влаштували штовханину в центрі Харкова, опублікували в соцмережах.".