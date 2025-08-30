«Правый сектор» VS «ХарьковПрайд»: в центре Харькова – потасовка
Видео, на котором мужчины с флагами «Правого сектора» устроили потасовку в центре Харькова, опубликовали в соцсетях.
«На Куликовском спуске происходит движ против Харьков прайда. Много молодежи и полиции», – написали в ТГ-канале «Типичное ХТЗ».
В комментарии «Суспільному» в ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили: участники акции против проведения «ХарьковПрайда» начали толкотню с копами.
«Группа мужчин с флагами «Правого Сектора» пытались прорваться к участникам «Прайда», их остановили», – сообщили в полиции «Суспільному».
На месте работают офицеры полиции диалога, задержанных на данных момент нет.
Напомним, ранее организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляли об угрозах из Киева. Они объяснили, что получили информацию о том, что в Харьков якобы планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева «с намерением помешать проведению мероприятий ХарьковПрайда-2025. В частности, угроза касается благотворительно-образовательного ПрайдФеста, запланированного на 30-31 августа».
До этого организаторы ХарьковПрайда опубликовали подробную программу. Планируется, что мероприятия продлятся до 6 сентября.
Ранее на анонс ХарьковПрайда уже отреагировали военные. В частности, заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко подверг критике эту идею. «Если хотите почтить память погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии – делайте собрание напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронте и патриотизме», — написал он.
Не поддержал событие и командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев. Он напомнил сколько километров от Харькова до линии фронта. А также не удержался и от замечаний о самой сути прайда.
