За сутки ВСУ уничтожили 55 военных РФ и 115 единиц техники – ОТГВ «Харьков»

По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере области остается по-прежнему сложной, но контролируемой.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар с применением 2 КАБов, задействовали 149 дронов-камикадзе, также осуществили 675 обстрелов позиций защитников Украины. Четыре попытки врага прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Каменки успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут ВСУ.

Так на Харьковском направлении украинские защитники за сутки ликвидировали 55 военных РФ. Кроме того, уничтожили 115 единиц техники: три танка, три артсистемы, 11 авто, 81 БпЛА, а также 94 укрытия и четыре места для хранения боеприпасов.