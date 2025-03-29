За сутки ВСУ уничтожили 55 военных РФ и 115 единиц техники – ОТГВ «Харьков»
По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере области остается по-прежнему сложной, но контролируемой.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар с применением 2 КАБов, задействовали 149 дронов-камикадзе, также осуществили 675 обстрелов позиций защитников Украины. Четыре попытки врага прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Каменки успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут ВСУ.
Так на Харьковском направлении украинские защитники за сутки ликвидировали 55 военных РФ. Кроме того, уничтожили 115 единиц техники: три танка, три артсистемы, 11 авто, 81 БпЛА, а также 94 укрытия и четыре места для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, защитники Украины, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 13:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере области остается по-прежнему сложной, но контролируемой.".