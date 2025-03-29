Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

За добу ЗСУ знищили 55 військових РФ і 115 одиниць техніки – ОТУВ «Харків»

Україна 13:55   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу ЗСУ знищили 55 військових РФ і 115 одиниць техніки – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі області залишається, як і раніше, складною, але контрольованою.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням 2 КАБів, задіяли 149 дронів-камікадзе, також здійснили 675 обстрілів позицій захисників України. Чотири спроби ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі  Вовчанська та у бік Кам’янки успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть ЗСУ.

Так, на Харківському напрямку українські захисники за добу ліквідували 55 військових РФ. Крім того, знищили 115 одиниць техніки: три танки, три артсистеми, 11 авто, 81 БпЛА, а також 94 укриття та чотири місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: За добу було 183 бої, де наступали росіяни на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Попросив телефон для дзвінка і втік: відчайдушна крадіжка на Харківщині
Попросив телефон для дзвінка і втік: відчайдушна крадіжка на Харківщині
29.03.2025, 14:40
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
27.03.2025, 14:14
Сьогодні 29 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 березня: яке свято та день в історії
29.03.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 29 березня: нічні обстріли, пожежі через удари
Новини Харкова – головне за 29 березня: нічні обстріли, пожежі через удари
29.03.2025, 14:30
Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга
Не кинув господаря у вогні: історія порятунку харків’янина та пухнастого друга
29.03.2025, 10:30
Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів
Вночі окупанти обстрілювали область: куди прилетіло, наслідки ударів
29.03.2025, 09:10

Новини за темою:

11:50
У Харкові вшанували пам’ять загиблих захисників України (фото)

Ви читали новину: «За добу ЗСУ знищили 55 військових РФ і 115 одиниць техніки – ОТУВ «Харків»»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 13:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі області залишається, як і раніше, складною, але контрольованою.".