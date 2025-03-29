За добу ЗСУ знищили 55 військових РФ і 115 одиниць техніки – ОТУВ «Харків»
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі області залишається, як і раніше, складною, але контрольованою.
“Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням 2 КАБів, задіяли 149 дронів-камікадзе, також здійснили 675 обстрілів позицій захисників України. Чотири спроби ворога прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та у бік Кам’янки успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть ЗСУ.
Так, на Харківському напрямку українські захисники за добу ліквідували 55 військових РФ. Крім того, знищили 115 одиниць техніки: три танки, три артсистеми, 11 авто, 81 БпЛА, а також 94 укриття та чотири місця для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 13:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі області залишається, як і раніше, складною, але контрольованою.".