Где узнавать актуальную информацию о поддержке ветеранов, рассказали в ХОВА

Общество 09:25   26.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Департамент социальной защиты населения и Управления по делам ветеранов Харьковской областной военной администрации совместно подготовили справочный сборник, в котором опубликовали информацию о различных программах поддержки украинских военнослужащих, передают в пресс-службе ХОВА.

В сообщении также отметили, что информация в сборнике регулярно обновляется и систематизируется, в зависимости от изменений в программах.

«Цель сборника — информировать целевую аудиторию о практических возможностях получения медицинской помощи, психологического сопровождения и реабилитационных услуг, обеспечения лекарственными средствами, содействия трудоустройству и социальной адаптации, а также участия в программах ветеранского спорта», – пишут в ХОВА.

В сборнике указаны адреса, телефоны и данные учреждений, где можно получить дополнительную консультацию. Вся необходимая информация – по ссылке.

