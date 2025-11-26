Где узнавать актуальную информацию о поддержке ветеранов, рассказали в ХОВА
Департамент социальной защиты населения и Управления по делам ветеранов Харьковской областной военной администрации совместно подготовили справочный сборник, в котором опубликовали информацию о различных программах поддержки украинских военнослужащих, передают в пресс-службе ХОВА.
В сообщении также отметили, что информация в сборнике регулярно обновляется и систематизируется, в зависимости от изменений в программах.
«Цель сборника — информировать целевую аудиторию о практических возможностях получения медицинской помощи, психологического сопровождения и реабилитационных услуг, обеспечения лекарственными средствами, содействия трудоустройству и социальной адаптации, а также участия в программах ветеранского спорта», – пишут в ХОВА.
В сборнике указаны адреса, телефоны и данные учреждений, где можно получить дополнительную консультацию. Вся необходимая информация – по ссылке.
Читайте также: Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где узнавать актуальную информацию о поддержке ветеранов, рассказали в ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 09:25;