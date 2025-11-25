Live

Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА

Общество 09:43   25.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА

В ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области проинформировали о программах социальной поддержки для некоторых категорий населения, передает пресс-служба ХОВА. 

В частности, некоторые категории населения могут получить единоразовую помощь по программе «Зимняя поддержка». Подробнее о ней можно узнать в видео:

Также ВПЛ, которые проживали на прифронтовых территориях или там, где идут активные боевые действия, могут купить жилье по ипотечным кредитам. Подробности – по ссылке.

«Пенсионный фонд Украины предоставляет справки о получении или неполучении социальной помощи, которые выдаются территориальными органами ПФУ во время личного обращения или за обращением законного представителя. Подробнее об оформлении по ссылке«, – пишут в ХОВА.

Читайте также: Второй день подряд Харьков бьет рекорды: в городе – аномально теплая осень

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
24.11.2025, 22:30
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025, 15:31
Новости Харькова – главное 25 ноября: ситуация с водой в городе
Новости Харькова – главное 25 ноября: ситуация с водой в городе
25.11.2025, 08:44
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
25.11.2025, 07:13
Энергосистема нестабильна: 25 ноября в Харькове вновь изменит работу транспорт
Энергосистема нестабильна: 25 ноября в Харькове вновь изменит работу транспорт
24.11.2025, 20:49
Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА
Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА
25.11.2025, 09:43

Новости по теме:

23.11.2025
В харьковском Пенсионном фонде заявили о фейках про выплаты
04.05.2023
Поруководила «Пенсионным фондом»: на Харьковщине под суд отдали коллаборантку
05.08.2022
В Боровой захватчики создали «пенсионный фонд»: деньги обещают тем, кто оформит паспорта РФ
14.07.2022
Организовывает выдачу российских «подачек» в Купянске: предательнице сообщили о подозрении
24.05.2022
В Харькове возобновляют работу сервисные центры Пенсионного фонда


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области проинформировали о программах социальной поддержки для некоторых категорий населения, передает пресс-служба ХОВА. ".