Кто и на какую социальную помощь может рассчитывать, рассказали в ХОВА

В ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области проинформировали о программах социальной поддержки для некоторых категорий населения, передает пресс-служба ХОВА.

В частности, некоторые категории населения могут получить единоразовую помощь по программе «Зимняя поддержка». Подробнее о ней можно узнать в видео:

Также ВПЛ, которые проживали на прифронтовых территориях или там, где идут активные боевые действия, могут купить жилье по ипотечным кредитам. Подробности – по ссылке.

«Пенсионный фонд Украины предоставляет справки о получении или неполучении социальной помощи, которые выдаются территориальными органами ПФУ во время личного обращения или за обращением законного представителя. Подробнее об оформлении по ссылке«, – пишут в ХОВА.