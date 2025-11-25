Хто і на яку соціальну допомогу може розраховувати, розповіли в ХОВА
У ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області поінформували про програми соціальної підтримки для деяких категорій населення, повідомляє пресслужба ХОВА.
Зокрема деякі категорії населення можуть отримати одноразову допомогу за програмою “Зимова підтримка”. Докладніше про неї можна дізнатися у відео:
Також ВПО, які проживали на прифронтових територіях або там, де йдуть активні бойові дії, можуть придбати житло за іпотечними кредитами. Подробиці – за посиланням.
“Пенсійний фонд України надає довідки про отримання або неотримання соціальної допомоги, які видаються територіальними органами ПФУ під час особистого звернення або за зверненням законного представника. Докладніше про оформлення за посиланням“, – пишуть у ХОВА.
