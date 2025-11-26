Де дізнаватися актуальну інформацію про підтримку ветеранів, розповіли в ХОВА
Департамент соціального захисту населення та Управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації спільно підготували довідковий збірник, де опублікували інформацію про різні програми підтримки українських військовослужбовців, передають у пресслужбі ХОВА.
У повідомленні також зазначили, що інформація у збірнику регулярно оновлюється та систематизується, залежно від змін у програмах.
“Мета збірника — інформувати цільову аудиторію про практичні можливості отримання медичної допомоги, психологічного супроводу та реабілітаційних послуг, забезпечення лікарськими засобами, сприяння працевлаштуванню і соціальній адаптації, а також участь у програмах ветеранського спорту”, – пишуть у ХОВА.
У збірнику вказані адреси, телефони та дані установ, де можна отримати додаткову консультацію. Вся необхідна інформація – за посиланням.
