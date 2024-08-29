У Харкові вшанували пам’ять загиблих захисників України (фото)

У Харкові відбувся пам’ятний захід на Алеї Слави міського цвинтаря №18 – на честь Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Квіти до могил воїнів поклали захисники України, керівники області, міста, поліції та прокуратури. Також настоятель храму святого Йоана Богослова Віктор Маринчак провів молебень на Алеї Слави.

Фото із місця опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Їхня боротьба за нашу країну надихає нас і нагадує про те, якою дорогою ціною здобувається мир і свобода”, – підписав він.

Нагадаємо, День пам’яті загиблих захисників України відзначають 29 серпня – у день Іловайської трагедії. Докладніше.