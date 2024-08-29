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В Харькове почтили память погибших защитников Украины (фото)

Общество 11:50   29.08.2024
Оксана Горун
В Харькове почтили память погибших защитников Украины (фото) Фото: Олег Синегубов/telegram

В Харькове прошло памятное мероприятие на Аллее Славы городского кладбища №18 — в честь Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Цветы к могилам воинов возложили защитники Украины, руководители области, города, полиции и прокуратуры. Также настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак провел молебен на Аллее Славы.

Фото с места опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Почтили память погибших героев Украины в Харькове
Фото: Олег Синегубов/telegram

«Их борьба за нашу страну вдохновляет нас и напоминает о том, какой дорогой ценой обретается мир и свобода», — подписал он.

Напомним, День памяти погибших защитников Украины отмечают 29 августа — в день Илловайской трагедии. Подробнее.

Почтили память погибших героев Украины в Харькове 3
Фото: Олег Синегубов/telegram
Почтили память погибших героев Украины в Харькове 2
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прошло памятное мероприятие на Аллее Славы городского кладбища №18 — в честь Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность".