Сегодня 8 ноября 2025: какой праздник и день в истории

8 ноября 1997 года открыли первый в Украине памятник «Жертвам коммунистических преступлений». В 1923-м начался Пивной путч в зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене, а в 1939-м там же произошло покушение на Гитлера. В 1895-м Рентген открыл X-лучи. В 1877-м родился полковник легиона Украинских сечевых стрелков и политик ЗУНР Дмитрий Витовский. В 1519-м Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. В 1520-м началась «Стокгольмская кровавая баня».

Праздники и памятные даты 8 ноября

8 ноября в мире – Всемирный день урбанизма и Международный день радиологии.

Также сегодня: Всемирный день без Wi-Fi, День человека, считающегося неспособным к обучению, День солидарности с интерсекс-людьми, Всемирный день пианиста, День «Приготовьте что-то смелое и остренькое», Международный день каламбуров.

8 ноября в истории

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан. Подробнее.

8 ноября 1520 года началась «Стокгольмская кровавая баня» — массовая казнь, которую король Кристиан II устроил бывшим противникам, несмотря на обещанную амнистию. Подробнее.

8 ноября 1877 года родился украинский политик и военный Дмитрий Витовский. Подробнее.

8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Подробнее.

8 ноября 1923 года в пивном зале «Бюргербройкеллер» в Мюнхене начался Пивной путч – первая, неудачная, попытка Гитлера и его партии НСДАП захватить власть в Германии. Подробнее.

8 ноября 1939 года немецкий столяр Иоганн Георг Эльзер совершил покушение на Адольфа Гитлера – взорвал ту самую пивную «Бюргербройкеллер», где начался Пивной путч. Подробнее.

8 ноября 1997 года открыли первый в Украине памятник «Жертвам коммунистических преступлений». Скульптурную композицию установили ​​во Львове на площади Маркияна Шашкевича – напротив бывшей «Тюрьмы на Лонцкого».

«С 1964 года площадь называлась в честь советского публициста, депутата Верховного совета СССР Юрия Мельничука. В 1973 году ему установили здесь памятник, который в 1991 году был демонтирован. В 1992 году по инициативе советского политзаключенного Василия Кубива здесь поставили каменную глыбу с надписью «Здесь будет установлен памятник жертвам коммунистических преступлений». Место под такой памятник обусловлено близостью здания тюрьмы (современный адрес — улица Бандеры, 1-3), которая являлась местом преступлений разных тоталитарных режимов. В конце июня 1941 года перед отступлением советских войск спецслужбы расстреляли узников этой тюрьмы, а в том же году в июле дошло до кровавых еврейских погромов», — пишет львовское независимое исследовательское учреждение «Центр городской истории».

История этого монумента уникальна не только тем, что он стал первым подобным в Украине. Он стал примером реализации народной инициативы и гражданской позиции. Ведь участие власти и местного самоуправления в установке этого памятника было минимальным – на уровне «не мешали». Василий Кубив – бывший участник ОУН, проведший пять лет в лагерях строгого режима. Он был инициатором создания Союза политических заключенных и активным общественным деятелем. Именно Кубив продвигал идею создания памятника с самого начала до завершения. Создал соответствующую общественную организацию, добился решения городского совета Львова о переименовании площади и демонтаже памятника советскому писателю. А дальше – разрешения установить здесь именно памятник жертвам коммунистических преступлений. Следом созвал областной комитет и жюри, рассматривавшие проекты памятника, печатал объявления о конкурсах в газетах, открыл счет в банке для сбора средств на сооружение. Сам заключал договоры на изготовление скульптуры, а также строительство фундамента под нее, получал все разрешения и так далее.

«Памятник состоит из экспрессивной фигуры мужчины, который пробивает массивную решетку, отлитую из бронзы, стоит на гранитном пьедестале сложной формы. Внизу размещена подпись «Жертвам коммунистических преступлений», рядом изображен трезубец окруженный венком из дубовых листьев на фоне равноконечного казацкого креста. Авторы памятника — скульптор Петр Штаер и архитектор Роман Сивенький», — информирует о монументе Центр городской истории Львова.

Церковный праздник 8 ноября

8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день красная заря, то начнутся затяжные холода.

Если 8 ноября потепление, то зима будет с оттепелями.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – большой риск пораниться.

Нельзя завидовать и жаловаться на судьбу.