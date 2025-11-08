Сьогодні 8 листопада 2025: яке свято та день в історії

8 листопада 1997 року відкрили перший в Україні пам’ятник “Жертвам комуністичних злочинів”. У 1923-му розпочався Пивний путч у залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені, а в 1939-му там само стався замах на Гітлера. У 1895-му Рентген відкрив X-промені. У 1877-му народився полковник легіону Українських січових стрільців та політик ЗУНР Дмитро Вітовський. У 1519-му Ернан Кортес прибув до Теночтітлана. У 1520-му почалася “Стокгольмська кривава баня”.

Свята та пам’ятні дати 8 листопада

8 листопада у світі – Всесвітній день урбанізму та Міжнародний день радіології.

Також сьогодні: Всесвітній день без Wi-Fi, День людини, яку вважають нездатною до навчання, День солідарності з інтерсекс-людьми, Всесвітній день піаніста, День «Приготуйте щось сміливе та гостреньке», Міжнародний день каламбурів.

8 листопада в історії

8 листопада 1519 року Ернан Кортес прибув до Теночтітлана. Докладніше.

8 листопада 1520 року почалася “Стокгольмська кривава баня” – масова кара, яку король Крістіан II влаштував колишнім супротивникам, попри обіцяну амністію. Докладніше.

8 листопада 1877 року народився український політик та військовий Дмитро Вітовський. Докладніше.

8 листопада 1895 року Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені. Докладніше.

8 листопада 1923 року в пивному залі “Бюргербройкеллер” у Мюнхені розпочався Пивний путч – перша, невдала, спроба Гітлера та його партії НСДАП захопити владу в Німеччині. Докладніше.

8 листопада 1939 року німецький столяр Йоганн Георг Ельзер вчинив замах на Адольфа Гітлера – підірвав ту саму пивну “Бюргербройкеллер”, де почався Пивний путч. Докладніше.

8 листопада 1997 року відкрили перший в Україні пам’ятник “Жертвам комуністичних злочинів”. Скульптурну композицію встановили у Львові на площі Маркіяна Шашкевича – навпроти колишньої “Тюрми на Лонцького”.

“Із 1964 року площа називалася у честь радянського публіциста, депутата Верховної ради СРСР Юрія Мельничука. У 1973 році йому встановили тут пам’ятник, який 1991 року демонтували. 1992 року, за ініціативи радянського політв’язня Василя Кубіва, тут поставили кам’яну брилу з написом “Тут буде встановлено пам’ятник жертвам комуністичних злочинів”. Місце під такий пам’ятник зумовлене близькістю будинку тюрми (сучасна адреса — вулиця Бандери, 1-3), яка була місцем злочинів різних тоталітарних режимів. Наприкінці червня 1941 року, перед відступом радянських військ, спецслужби розстріляли в’язнів цієї тюрми, а того ж року у липні дійшло до кривавих єврейських погромів”, – пише львівська незалежна дослідницька установа “Центр міської історії”.

Історія цього монумента унікальна не лише тим, що він став першим подібним в Україні. Він став прикладом реалізації народної ініціативи та громадянської позиції. Адже участь влади та місцевого самоврядування в установці цієї пам’ятки була мінімальною – на рівні “не заважали”. Василь Кубів – колишній учасник ОУН, який провів п’ять років у таборах суворого режиму. Він був ініціатором створення Спілки політичних в’язнів України та активним громадським діячем. Саме Кубів просував ідею створення пам’ятника від початку до завершення. Створив відповідну громадську організацію, домігся рішення міської ради Львова про перейменування площі та демонтаж пам’ятника радянському письменнику. А далі – дозволу встановити тут саме пам’ятник жертвам комуністичних злочинів. Слідом скликав обласний комітет і журі, які розглядали проєкти пам’ятника, друкував оголошення про конкурси в газетах, відкрив рахунок у банку для збору коштів на споруду. Сам укладав договори на виготовлення скульптури, а також побудову фундаменту під неї, отримував всі дозволи тощо.

“Пам’ятник складається з експресивної фігури чоловіка який пробиває масивні ґрати, що відлита із бронзи, стоїть на гранітному п’єдесталі складної форми. Внизу розміщений підпис “Жертвам комуністичних злочинів”, поруч зображений тризуб оточений вінком із дубового листя на тлі рівноконечного козацького хреста. Автори пам’ятника — скульптор Петро Штаєр та архітектор Роман Сивенький”, – інформує про монумент Центр міської історії Львова.

Церковне свято 8 листопада

8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день зоря червона, то розпочнуться затяжні холоди.

Якщо 8 листопада потепління, то зима буде з відлигами.

Що не можна робити 8 листопада

Не можна брати в руки гострі та різальні предмети – великий ризик поранитися.

Не можна заздрити та скаржитися на долю.