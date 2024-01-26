В Харькове объединили медсанчасть и городскую больницу

Государственное учреждение «Специализированная медико-станитарная часть №13» преобразовали в коммунальное некоммерческое предприятие и присоединили к Городской больнице №28 в Харькове, сообщили в мэрии.

Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

«Департамент здравоохранения создает сеть медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, будет обеспечивать своевременность и доступность во время чрезвычайных ситуаций и военного положения. В связи с этим реорганизацию провели без уменьшения объема услуг, предоставляемых населению.