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В Харькове объединили медсанчасть и городскую больницу

Общество 18:34   26.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове объединили медсанчасть и городскую больницу

Государственное учреждение «Специализированная медико-станитарная часть №13» преобразовали в коммунальное некоммерческое предприятие и присоединили к Городской больнице №28 в Харькове, сообщили в мэрии.

Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

«Департамент здравоохранения создает сеть медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, будет обеспечивать своевременность и доступность во время чрезвычайных ситуаций и военного положения. В связи с этим реорганизацию провели без уменьшения объема услуг, предоставляемых населению.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 18:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное учреждение «Специализированная медико-станитарная часть №13» преобразовали в коммунальное некоммерческое предприятие и присоединили к Городской больнице №28 в Харькове, сообщили в мэрии.".