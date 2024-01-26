В Харькове объединили медсанчасть и городскую больницу
Государственное учреждение «Специализированная медико-станитарная часть №13» преобразовали в коммунальное некоммерческое предприятие и присоединили к Городской больнице №28 в Харькове, сообщили в мэрии.
Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
«Департамент здравоохранения создает сеть медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, будет обеспечивать своевременность и доступность во время чрезвычайных ситуаций и военного положения. В связи с этим реорганизацию провели без уменьшения объема услуг, предоставляемых населению.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, медсанчасть, обьединение, реорганизация, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 18:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное учреждение «Специализированная медико-станитарная часть №13» преобразовали в коммунальное некоммерческое предприятие и присоединили к Городской больнице №28 в Харькове, сообщили в мэрии.".