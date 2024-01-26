У Харкові об’єднали медсанчастину та міську лікарню
Державну установу «Спеціалізована медико-станітарна частина №13» перетворили на комунальне некомерційне підприємство та приєднали до міської лікарні №28 у Харкові, повідомили у мерії.
Таке рішення ухвалили 26 січня на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Департамент здравоохранения создает сеть медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, будет обеспечивать своевременность и доступность во время чрезвычайных ситуаций и военного положения. Реорганизация проведена без уменьшения объема услуг, предоставляемых населению.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: больница, медсанчасть, обьединение, реорганизация, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 18:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державну установу «Спеціалізована медико-станітарна частина №13» перетворили на комунальне некомерційне підприємство та приєднали до міської лікарні №28 у Харкові, повідомили у мерії.".