У Харкові об’єднали медсанчастину та міську лікарню

Державну установу «Спеціалізована медико-станітарна частина №13» перетворили на комунальне некомерційне підприємство та приєднали до міської лікарні №28 у Харкові, повідомили у мерії.

Таке рішення ухвалили 26 січня на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Департамент здравоохранения создает сеть медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, будет обеспечивать своевременность и доступность во время чрезвычайных ситуаций и военного положения. Реорганизация проведена без уменьшения объема услуг, предоставляемых населению.