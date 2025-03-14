Ні будматеріалів, ні грошей: харків’янина підозрюють у шахрайстві
Правоохоронці викрили у Харкові 31-річного чоловіка, який, за даними слідства, продавав людям неіснуючі будматеріали.
Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант діяв через сайт продажу товарів. Він розміщував фіктивні оголошення, а після оформлення замовлення змушував покупців перераховувати завдаток або повну вартість товару на банківські картки.
«Отримавши гроші, зловмисник припиняв зв’язок із потерпілими та блокував їхні контакти», – зазначили у поліції.
Загалом, правоохоронці зафіксували сім фактів шахрайських дій, у результаті яких чоловік заволодів коштами на суму близько 120 тисяч гривень.
Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч.1, 2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до трьох років тюрми.
Правоохоронці закликали жителів бути пильними при онлайн-купівлях та перевіряти продавців перед оплатою.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 31-річного чоловіка, який, за даними слідства, продавав людям неіснуючі будматеріали.".