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Ні будматеріалів, ні грошей: харків’янина підозрюють у шахрайстві

Суспільство 12:33   14.03.2025
Вікторія Яковенко
Ні будматеріалів, ні грошей: харків’янина підозрюють у шахрайстві Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили у Харкові 31-річного чоловіка, який, за даними слідства, продавав людям неіснуючі будматеріали.

Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант діяв через сайт продажу товарів. Він розміщував фіктивні оголошення, а після оформлення замовлення змушував покупців перераховувати завдаток або повну вартість товару на банківські картки.

«Отримавши гроші, зловмисник припиняв зв’язок із потерпілими та блокував їхні контакти», – зазначили у поліції.

Загалом, правоохоронці зафіксували сім фактів шахрайських дій, у результаті яких чоловік заволодів коштами на суму близько 120 тисяч гривень.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч.1, 2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до трьох років тюрми.

Правоохоронці закликали жителів бути пильними при онлайн-купівлях та перевіряти продавців перед оплатою.

мошенник в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 31-річного чоловіка, який, за даними слідства, продавав людям неіснуючі будматеріали.".