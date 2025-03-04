На Харківщині «накрили» підпільний цех із алкоголем на 25 млн грн – ДПСУ 📹

Прикордонники викрили на Харківщині місце виробництва контрафактного алкоголю.

За даними Державної прикордонної служби України, підпільний цех організували жителі Харківщини. Попередньо, «ділки» і купували сировину та виготовляли з неї алкоголь, який потім транспортували та продавали через підконтрольні їм торгівельні точки в Дніпропетровській та Харківській областях.

Під час обшуків у фігурантів виявили понад 120 тисяч літрів спирту та фальсифікованого алкоголю, обладнання для виготовлення та пакування, вантажний транспортний засіб та мобільні телефони. Орієнтовна вартість фальсифікату становить понад 25 млн грн, додали у ДПСУ.

Триває досудове розслідування у межах у кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 ККУ).