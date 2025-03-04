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На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹

Общество 13:46   04.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹 Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили на Харьковщине место производства контрафактного алкоголя.

По данным Государственной пограничной службы Украины, подпольный цех организовали жители Харьковщины. Предварительно, «дельцы» покупали сырье и изготавливали из него алкоголь, который затем транспортировали и продавали через подконтрольные им торговые точки в Днепропетровской и Харьковской областях.

подпольный цех на Харьковщине
Фото: ГПСУ
подпольный цех на Харьковщине
Фото: ГПСУ

Во время обысков у фигурантов обнаружили более 120 тысяч литров спирта и фальсифицированного алкоголя, оборудования для изготовления и упаковки, грузовое транспортное средство и мобильные телефоны. Примерная стоимость фальсификата составляет более 25 млн грн, добавили в ГПСУ.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 УКУ).

подпольный цех на Харьковщине
Фото: ГПСУ
подпольный цех на Харьковщине
Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹
На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹
04.03.2025, 13:46

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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники разоблачили на Харьковщине место производства контрафактного алкоголя.".