На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹
Пограничники разоблачили на Харьковщине место производства контрафактного алкоголя.
По данным Государственной пограничной службы Украины, подпольный цех организовали жители Харьковщины. Предварительно, «дельцы» покупали сырье и изготавливали из него алкоголь, который затем транспортировали и продавали через подконтрольные им торговые точки в Днепропетровской и Харьковской областях.
Во время обысков у фигурантов обнаружили более 120 тысяч литров спирта и фальсифицированного алкоголя, оборудования для изготовления и упаковки, грузовое транспортное средство и мобильные телефоны. Примерная стоимость фальсификата составляет более 25 млн грн, добавили в ГПСУ.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, гпсу, подпольный цех, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники разоблачили на Харьковщине место производства контрафактного алкоголя.".