На Харьковщине «накрыли» подпольный цех с алкоголем на 25 млн грн – ГПСУ 📹

Пограничники разоблачили на Харьковщине место производства контрафактного алкоголя.

По данным Государственной пограничной службы Украины, подпольный цех организовали жители Харьковщины. Предварительно, «дельцы» покупали сырье и изготавливали из него алкоголь, который затем транспортировали и продавали через подконтрольные им торговые точки в Днепропетровской и Харьковской областях.

Во время обысков у фигурантов обнаружили более 120 тысяч литров спирта и фальсифицированного алкоголя, оборудования для изготовления и упаковки, грузовое транспортное средство и мобильные телефоны. Примерная стоимость фальсификата составляет более 25 млн грн, добавили в ГПСУ.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 УКУ).