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Чиновника поймали на взятке харьковские правоохранители: какие вопросы «решал»

Происшествия 12:27   04.03.2025
Виктория Яковенко
Чиновника поймали на взятке харьковские правоохранители: какие вопросы «решал» Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области правоохранители задержали чиновника Люботинского горсовета, который, по данным следствия, помог нелегально оформить право собственности.

Фигурант дела – начальник одного из отделов Люботинского городского совета, рассказали в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, к нему обратился мужчина с проблемой. Он рассказал, что давно его родители построили дом, однако какие-либо документы на него отсутствуют, как и на земельный участок.

«Мужчина попросил чиновника разъяснить, как проходит процедура оформления права собственности. Однако он решил пойти в обход украинского законодательства и сообщил, что этот вопрос «легко решается», — сообщили правоохранители.

Так что, говорят в прокуратуре, фигурант сказал, что за 3700 долларов он предоставит все необходимые документы. И добавил, что иначе, чем через деньги проблему не решить.

Сначала мужчина передал чиновнику первый транш — 2700 долларов, выяснили правоохранители. А вот задержали фигуранта 28 февраля, уже при передаче второй части суммы – 1 тысячи долларов.

подозрение чиновнику на Харьковщине

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас он – в СИЗО.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 12:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители задержали чиновника Люботинского горсовета, который, по данным следствия, помог нелегально оформить право собственности.".