Чиновника спіймали на хабарі харківські правоохоронці: які питання «вирішував»
На Харківщині правоохоронці затримали посадовця Люботинської міськради, який, за даними слідства, допоміг нелегально оформити право власності.
Фігурант справи – начальник одного з відділів Люботинської міської ради, розповіли в Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, до нього звернувся чоловік з проблемою. Він розповів, що давно його батьки побудували будинок, проте будь-які документи на нього відсутні, як і на земельну ділянку.
«Чоловік попросив службовця розʼяснити, як проходить процедура оформлення права власності. Проте чиновник вирішив піти в обхід українського законодавства та повідомив, що вказане питання «легко вирішується», – повідомили правоохоронці.
Тож, кажуть у прокуратурі, фігурант сказав, що за 3700 доларів він надасть всі необхідні документи. І додав, що інакше, аніж через гроші проблему не вирішити.
Спочатку чоловік передав посадовцю перший транш – 2700 доларів, з’ясували правоохоронці. А от затримали чиновника 28 лютого, вже при передачі другої частини суми – 1 тисячі доларів.
Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зараз він – у СІЗО.
Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці затримали посадовця Люботинської міськради, який, за даними слідства, допоміг нелегально оформити право власності.".