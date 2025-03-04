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Чиновника спіймали на хабарі харківські правоохоронці: які питання «вирішував»

Події 12:27   04.03.2025
Вікторія Яковенко
Чиновника спіймали на хабарі харківські правоохоронці: які питання «вирішував» Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці затримали посадовця Люботинської міськради, який, за даними слідства, допоміг нелегально оформити право власності.

Фігурант справи – начальник одного з відділів Люботинської міської ради, розповіли в Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, до нього звернувся чоловік з проблемою. Він розповів, що давно його батьки побудували будинок, проте будь-які документи на нього відсутні, як і на земельну ділянку.

«Чоловік попросив службовця розʼяснити, як проходить процедура оформлення права власності. Проте чиновник вирішив піти в обхід українського законодавства та повідомив, що вказане питання «легко вирішується», – повідомили правоохоронці.

Тож, кажуть у прокуратурі, фігурант сказав, що за 3700 доларів він надасть всі необхідні документи. І додав, що інакше, аніж через гроші проблему не вирішити.

Спочатку чоловік передав посадовцю перший транш – 2700 доларів, з’ясували правоохоронці. А от затримали чиновника 28 лютого, вже при передачі другої частини суми – 1 тисячі доларів.

подозрение чиновнику на Харьковщине

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зараз він – у СІЗО.

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 12:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці затримали посадовця Люботинської міськради, який, за даними слідства, допоміг нелегально оформити право власності.".