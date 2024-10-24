Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории

24 октября 1648 года страны Европы заключили Вестфальский мир, который заложил фундамент современной политической системы с разделением на национальные государства. В 1901-м школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. В 1941-м немецкие войска захватили Харьков. В 1945-м торжественно открыли ООН. В 1960-м на Байконуре произошла самая масштабная катастрофа в истории ракетной техники. В 1991-м Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе страны.

Праздники и памятные даты 24 октября

24 октября в мире – Международный день ООН, Международный день действий в защиту климата, Международный день дипломатов.

Также сегодня: Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, стартует Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности, а также Неделя разоружения, которую ежегодно проводит ООН – с 24 по 30 октября.

24 октября в истории

24 октября 1648 года страны Европы заключили Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну. Эта война была первой общеевропейской и продолжалась с 1618 по 1648 год. Она начиналась как религиозная – с противостояния католиков и протестантов на землях Габсбургов. Однако постепенно в религиозной борьбе соседей шансы для себя увидели другие политические игроки (ключевой из них – католическая Франция, примкнувшая к боевым действиям на стороне протестантов).

Основными противоборствующими сторонами войны был союз католических государств (Священная Римская империя, Испания и Португалия, ряд католических немецких княжеств и итальянские города-государства) и антигабсбургская коалиция, в которую вначале входили протестантские немецкие княжества, Нидерланды (северные, без современной Бельгии), Норвегия, Англия, Шотландия и Швеция, а в 1635 году присоединилась католическая Франция. Кроме непосредственных участников войны, были и «болельщики», которые эпизодически поддерживали противоборствующие стороны. На стороне католического союза выступала, в частности, Речь Посполитая (с украинскими казаками в армии). Протестантская коалиция получала помощь от Османской империи и Московского царства.

Тридцатилетняя война стала не первым противостоянием католиков и протестантов в Священной Римской империи. Предыдущий конфликт завершился подписанием Аугсбургского мира, закрепившего принцип «чья власть, того и вера». Но под влиянием церкви ревностные католики Габсбурги достаточно быстро стали нарушать этот принцип и вели борьбу против протестантов всеми доступными средствами. Поэтому уже в начале нового века (в 1608-м) главы протестантских княжеств империи объединились в Протестантскую (или Евангелическую) унию и начали искать союзников для противостояния Габсбургам. Католики вслед сформировали Католическую лигу – в 1609 году. Стороны будущего вооруженного противостояния в течение десятка лет объединялись и искали союзников. А поводом для начала войны стала попытка бездетного императора Священной Римской империи и короля Богемии (Чехии) Матвея назначить своим наследником на чешском престоле кузена Фердинанда. Тот был пылким католиком и не устраивал преимущественно протестантское чешское общество. Конфликт быстро перешел к физическому столкновению между чешской аристократией и королевскими наместниками. Следом восставшие чехи провозгласили королем Богемии главу Протестантской унии. В ответ император совместно с Католической лигой начал боевые действия.

Война происходила в четыре этапа: чередовались периоды перемирья и обострений — с присоединением к конфликту новых сторон. Финальным аккордом стало участие Франции в боевых действиях на стороне протестантов. Французский король Людовик XIII (а вернее – его прозорливый первый министр и кардинал католической церкви Ришелье) увидел в войне шанс ослабить давних противников – габсбургскую Испанию. Весной 1635 года Франция вступила в войну — сначала против Испании, а через год — и против Священной Римской империи. Первые годы были неудачными для французов, но уже с 1640-го они вместе с союзниками-протестантами начали переламывать ситуацию в свою пользу. До окончательного успеха ни Ришелье, ни Людовик XIII не дожили. Министр умер в 1642 году, король – 14 мая 1643 года. А уже 19 мая 1643 года армия принца де Конде сокрушила испанскую пехоту в битве при Рокруа в Арденнах. Это сражение считают концом испанского доминирования в Европе.

Переговоры о мире шли в разных комбинациях еще с 1638-го, но до подписания документов дошло только в 1648-м. Их нарабатывали участники конгресса, собравшиеся в двух городах немецкой Вестфалии (всего 140 субъектов Священной Римской империи и 38 других участников). Франция по результатам Вестфальского мира получила один из главных «камней преткновения» всех своих отношений с Германией — Южный Эльзас и земли некогда королевства Лотарингия, входившие в состав княжества-епископства Мец, и еще ряд территорий. Также расширили территории Швеция, Саксония, Бранденбург и Бавария.

Для Испании и Габсбургов в целом начались «темные времена». Свое влияние они так никогда и не восстановили в том масштабе, который был до Тридцатилетней войны. В целом, историки считают, что именно Вестфальский мир сформировал фундамент современной Европы с ее разделением на национальные государства.

24 октября 1901 года американская школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. Подробнее.

24 октября 1941 года немецкие войска захватили Харьков. Подробнее.

24 октября 1945 года торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

24 октября 1960 года на Байконуре произошла самая крупная катастрофа в истории ракетной техники. Взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. Подробнее.

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе. В этом документе Украина в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

24 октября 1993 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка).

Церковный праздник 24 октября

24 октября отмечают день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также чтят память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Они пострадали за веру во Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский царь, иудей Дунаан, решив уничтожить христианство страны, издал указ об убийстве всех последователей Христа. Жители Неграна остались верны Богу, тогда Дунаан пришел с большим войском разорить город. У стен Неграна царские глашатаи возвестили, что Дунаан оставит в живых только тех, кто отречется от Христа. Однако никто не вышел. Тогда Дунаан пошел на обман, пообещав, что не заставит христиан переходить к иудейству, а лишь обложит Негран данью. Люди поверили этому заявлению, хотя святой Арефа предупреждал их, что Дунаан лжет. Жители Неграна открыли ворота армии царя Дунаана. А он приказал роз жечь огромный костер и бросить туда всех служителей церкви города – так сожгли 427 человек. Арефу и старейшин отправили в тюрьму. Захватчики отправили городом своих проповедников, которые убеждали людей отречься от Христа, но жители не соглашались, и за это более 4000 христиан, живших в городе и соседних селениях, в том числе Арефа и старейшины, приняли мученическую смерть.

Народные приметы

Если в этот день туман — будет потепление.

Если листья еще не упали с деревьев, то зима будет суровой.

Если небо ночью прояснилось, то будет мороз.

Что нельзя делать 24 октября

Нельзя отказывать никому в помощи.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.