Сьогодні 24 жовтня: яке свято та день в історії

24 жовтня 1648 року країни Європи уклали Вестфальський мир, який заклав фундамент сучасної політичної системи з розподілом на національні держави. У 1901-му шкільна вчителька Енні Тейлор стала першою людиною, яка успішно подолала Ніагарський водоспад у бочці. У 1941-му німецькі війська захопили Харків. У 1945-му урочисто відкрили ООН. У 1960-му на Байконурі сталася наймасштабніша катастрофа в історії ракетної техніки. 1991-го Верховна Рада України ухвалила заяву про без’ядерний статус країни.

Свята та пам’ятні дати 24 жовтня

24 жовтня у світі – Міжнародний день ООН, Міжнародний день дій на захист клімату, Міжнародний день дипломатів.

Також сьогодні: Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, стартує Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності, а також Тиждень роззброєння, який щорічно проводить ООН – з 24 по 30 жовтня.

24 жовтня в історії

24 жовтня 1648 року країни Європи уклали Вестфальський мир, який завершив Тридцятирічну війну. Ця війна була першою загальноєвропейською та тривала з 1618 до 1648 року. Вона починалася як релігійна – з протистояння католиків і протестантів на землях Габсбургів. Однак поступово в релігійній боротьбі сусідів шанси для себе побачили інші політичні гравці (ключовий з них – католицька Франція, яка приєдналася до бойових дій на боці протестантів).

Основними протиборчими сторонами війни був союз католицьких держав (Священна Римська імперія, Іспанія та Португалія, ряд католицьких німецьких князівств та італійські міста-держави) й антигабсбурзька коаліція, до якої спочатку входили протестантські німецькі князівства, Нідерланди (північні, без сучасної Бельгії), Англія, Шотландія та Швеція, а в 1635 році приєдналася католицька Франція. Крім безпосередніх учасників війни, були й “уболівальники”, які епізодично підтримували протиборчі сторони. На боці католицького союзу виступала, зокрема, Річ Посполита (з українськими козаками в армії). Протестантська коаліція отримувала допомогу від Османської імперії та Московського царства.

Тридцятирічна війна стала не першим протистоянням католиків і протестантів у Священній Римській імперії. Попередній конфлікт завершився підписанням Аугсбурзького миру, який закріпив принцип “чия влада, того й віра”. Але під впливом церкви ревні католики Габсбурги досить швидко почали порушувати цей принцип і боролися проти протестантів усіма доступними засобами. Тому вже на початку нового століття (у 1608-му) очільники протестантських князівств імперії об’єдналися в Протестантську (або Євангелічну) унію та почали шукати союзників для протистояння Габсбургам. Католики слідом сформували Католицьку лігу – в 1609 році. Сторони майбутнього збройного протистояння протягом десятка років об’єднувалися та шукали союзників. А приводом для початку війни стала спроба бездітного імператора Священної Римської імперії та короля Богемії (Чехії) Матвія призначити своїм спадкоємцем на чеському престолі кузена Фердинанда. Той був палким католиком і не влаштовував переважно протестантське чеське суспільство. Конфлікт швидко перейшов до фізичного зіткнення між чеською аристократією та королівськими намісниками. Потім чехи проголосили королем Богемії главу Протестантської унії. У відповідь імператор разом із Католицькою лігою розпочав бойові дії.

Війна відбувалася в чотири етапи: чергувалися періоди перемир’я та загострень – із приєднанням до конфлікту нових сторін. Фінальним акордом стала участь Франції у бойових діях на боці протестантів. Французький король Людовик XIII (а вірніше – його прозорливий перший міністр і кардинал католицької церкви Рішельє) побачив у війні шанс послабити давніх супротивників – габсбурзьку Іспанію. Навесні 1635 року Франція вступила у війну — спочатку проти Іспанії, а через рік — і проти Священної Римської імперії. Перші роки були невдалими для французів, але вже з 1640-го вони разом із союзниками-протестантами почали переламувати ситуацію на свою користь. До остаточного успіху ні Рішельє, ні Людовік XIII не дожили. Міністр помер у 1642 році, король – 14 травня 1643 року. А вже 19 травня 1643 року армія принца де Конде розтрощила іспанську піхоту в битві при Рокруа в Арденнах. Цю битву вважають кінцем іспанського домінування у Європі.

Переговори про мир йшли у різних комбінаціях ще з 1638-го, але до підписання документів дійшло лише в 1648-му. Їх напрацьовували учасники конгресу, які зібралися у двох містах німецької Вестфалії (загалом 140 суб’єктів Священної Римської імперії та 38 інших учасників). Франція за результатами Вестфальського миру отримала один з головних “наріжних каменів” усіх своїх відносин із Німеччиною – Південний Ельзас і землі колишнього королівства Лотарингія, які входили до складу князівства-єпископства Мец, та ще низку територій. Також розширили території Швеція, Саксонія, Бранденбург і Баварія.

Для Іспанії та Габсбургів загалом почалися “темні часи”. Свій вплив вони так ніколи й не відновили в масштабі, який був до Тридцятирічної війни. Загалом історики вважають, що саме Вестфальський мир сформував фундамент сучасної Європи з її поділом на національні держави.

24 жовтня 1901 року американська шкільна вчителька Енні Тейлор стала першою людиною, яка успішно подолала Ніагарський водоспад у бочці. Докладніше.

24 жовтня 1941 року німецькі війська захопили Харків. Докладніше.

24 жовтня 1945 року урочисто відкрили Організацію Об’єднаних Націй.

24 жовтня 1960 року на Байконурі сталася найбільша катастрофа в історії ракетної техніки. Вибухнула міжконтинентальна балістична ракета. Докладніше.

24 жовтня 1991 року Верховна Рада України ухвалила заяву про без’ядерний статус. У цьому документі Україна в односторонньому порядку взяла на себе зобов’язання не приймати, не виробляти та не набувати ядерної зброї.

24 жовтня 1993 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Руси-України Володимира (Романюка).

Церковне свято 24 жовтня

24 жовтня відзначають день ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радість”, а також вшановують пам’ять мученика Арефи та з ним 4299 мучеників. Вони постраждали за віру в Христа у VI столітті. Арефа був правителем міста Неграна у Гравії, мешканці якого були християнами. Аравійський цар, юдей Дунаан, вирішивши знищити християнство країни, видав указ про вбивство всіх послідовників Христа. Жителі Неграна залишилися вірними Богові, тоді Дунаан прийшов з великим військом розорити місто. Біля стін Неграна царські глашатаї сповістили, що Дунаан залишить живими тільки тих, хто зречеться Христа. Проте ніхто не вийшов. Тоді Дунаан пішов на обман, пообіцявши, що не змусить християн переходити до юдейства, а лише обкладе Негран даниною. Люди повірили цій заяві, хоча святий Арефа попереджав їх, що Дунаан бреше. Жителі Неграна відчинили ворота армії царя Дунаана. А він наказав розпалити величезне багаття та кинути туди всіх служителів церкви міста – так спалили 427 людей. Арефу та старійшин відправили до в’язниці. Загарбники відправили містом своїх проповідників, які переконували людей зректися Христа, але жителі не погоджувалися, і за це понад 4000 християн, які жили в місті та сусідніх селищах, у тому числі Арефа та старійшини, прийняли мученицьку смерть.

Народні прикмети

Якщо в цей день туман – буде потепління.

Якщо листя ще не впало з дерев, то зима буде суворою.

Якщо небо вночі прояснилося, то буде мороз.

Що не можна робити 24 жовтня

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.