Сегодня 15 сентября: какой праздник и день в истории

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В этот день в 1821 году провозгласили независимость четыре страны Латинской Америки. В 1916-м в боевых действиях впервые применили танки. В 1917-м вышел первый номер журнала «Forbes». В 1935-м в нацистской Германии приняли «Нюрнбергские расовые законы». В 1941-м Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. В 1959-м начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В 1971 первую акцию провел «Гринпис». В 1997-м основатели «Google» подали на регистрацию домен «google.com». 15 сентября 2008 года считается датой начала мирового финансового кризиса. А в 2022-м в этот день в лесу у освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.

Праздники и памятные даты 15 сентября

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.

В мире – Международный день демократии.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с лимфомами, День рождения Гринпис, День рождения Google, Международный день точки, День свободных денег, День «Когда-нибудь» (или Someday).

15 сентября в истории

15 сентября 1821 года независимость провозгласили сразу четыре страны Латинской Америки, которые до этого были испанскими колониями — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор. Подробнее.

15 сентября 1916 года во время боевых действий Первой мировой войны впервые в истории применили танки. Подробнее.

15 сентября 1917 года опубликован первый номер журнала «Forbes». Подробнее.

15 сентября 1935 года в нацистской Германии приняли так называемые «Нюрнбергские расовые законы». Подробнее.

15 сентября 1941 года авторов Акта провозглашения (Декларации восстановления) Украинского Государства Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. Подробнее.

15 сентября 1959 года начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В Америку приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он провел в США 13 дней, в течение которых четырежды встречался с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Подробнее.

15 сентября 1971 года принято считать днем рождения всемирной экологической организации «Гринпис». В этот день комитет «Don’t Make a Wave» («Не создавайте волну») начал первую масштабную экологическую акцию. Подробнее.

15 сентября 1991 года в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда Лари Пейдж и Сергей Брин подали заявку на регистрацию домена «google.com». Подробнее.

15 сентября 1997 года Межпарламентский союз утвердил Всеобщую декларацию о демократии. Потому в эту дату под эгидой ООН отмечают Международный день демократии.

15 сентября 2008 года ведущий американский инвестиционный банк «Lehman Brothers» обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. На тот момент у банка были 158-летняя история, региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, офисы по всему миру. Именно банкротство этого банка традиционно считают отправной точкой мирового финансового кризиса.

15 сентября 2022 года, через несколько дней после освобождения Изюма, здесь обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.

Многочисленные деревянные кресты с номерами обозначали безымянные могилы в лесополосе вблизи кладбища на улице Шекспира. За эти годы там изъяли тела и останки более 450 погибших. Это гражданские, которых убили россияне обстрелами и авиабомбардировками города или замучили во время оккупации, как детского писателя Владимира Вакуленко. А также – украинские военные. Среди них – воин 93-й бригады ВСУ Сергей Сова. Фото его руки с голубым и желтым браслетами облетело все мировые СМИ и стало символом геноцида украинского народа. По состоянию на январь 2025 года Изюмский городской совет информировал, что до сих пор не идентифицированными остаются 22 тела, которые обнаружили в массовом захоронении.

«Они были предварительно записаны как «неизвестная женщина» или «неизвестный мужчина», ведь отсутствует какая-либо информация об их родственниках или знакомых, которые могли бы предоставить необходимые показания для завершения процесса идентификации. Поэтому завершить судебно-медицинские экспертизы по этим лицам пока невозможно», — отметили в мэрии Изюма.

Церковный праздник 15 сентября

15 сентября — послепразднество Воздвижения. Также – это день памяти великомученика Никиты. Подробнее.

Народные приметы

Безветренная погода в этот день — к ясной и теплой осени.

Дождь 15 сентября предвещает сухую осень.

Если утром выпал иней, то скоро похолодает.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя рубить деревья и обрезать ветки.

Не надо начинать новые дела, потому что потерпите в них неудачу.

В этот день нельзя обижать домашних животных.