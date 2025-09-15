Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії

15 вересня в Україні – День спеціалістів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ. Цього дня у 1821 році проголосили незалежність чотири країни Латинської Америки. У 1916-му в бойових діях вперше застосували танки. У 1917-му вийшов перший номер журналу “Forbes”. У 1935-му в нацистській Німеччині ухвалили “Нюрнберзькі расові закони”. У 1941-му Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної в’язниці Берліна. У 1959-му розпочався перший в історії візит керівника СРСР до США. У 1971-му першу акцію провів “Грінпіс”. У 1997-му засновники “Google” подали на реєстрацію домен “google.com”. 15 вересня 2008 року вважається датою початку світової фінансової кризи. А у 2022-му в цей день у лісі поблизу звільненого Ізюма виявили масове поховання жертв російських окупантів.

Свята та пам’ятні дати 15 вересня

15 вересня в Україні – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ.

У світі – Міжнародний день демократії.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження “Грінпіс”, День народження Google, Міжнародний день крапки, День вільних грошей, День “Коли-небудь” (або Someday).

15 вересня в історії

15 вересня 1821 року незалежність проголосили одразу чотири країни Латинської Америки, які раніше були іспанськими колоніями – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика та Сальвадор. Докладніше.

15 вересня 1916 року під час бойових дій Першої світової війни вперше в історії застосували танки. Докладніше.

15 вересня 1917 року вийшов перший номер журналу “Forbes”. Докладніше.

15 вересня 1935 року в нацистській Німеччині ухвалили так звані “Нюрнберзькі расові закони”. Докладніше.

15 вересня 1941 року авторів Акту проголошення (Декларації відновлення) Української Держави Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної Берлінської в’язниці. Докладніше.

15 вересня 1959 року розпочався перший в історії візит очільника СРСР до США. До Америки приїхав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Він провів у США 13 днів, протягом яких чотири рази зустрічався із президентом США Дуайтом Ейзенхауером. Докладніше.

15 вересня 1971 року заведено вважати днем ​​народження всесвітньої екологічної організації “Грінпіс”. Цього дня комітет “Don’t Make a Wave” (“Не створюйте хвилю”) розпочав першу масштабну екологічну акцію. Докладніше.

15 вересня 1991 року в Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту проголошення незалежності України.

15 вересня 1997 року два студенти Стенфорда Ларі Пейдж та Сергій Брін подали заявку на реєстрацію домену “google.com”. Докладніше.

15 вересня 1997 року Міжпарламентська спілка затвердила Загальну декларацію про демократію. Тому в цю дату під егідою ООН відзначають Міжнародний день демократії.

15 вересня 2008 року провідний американський інвестиційний банк “Lehman Brothers” звернувся до суду із заявою про банкрутство та проханням про захист від кредиторів. На той момент банк мав 158-річну історію, регіональні штаб-квартири в Лондоні й Токіо, офіси по всьому світу. Саме банкрутство цього банку традиційно вважають відправною точкою світової фінансової кризи.

15 вересня 2022 року, за кілька днів після звільнення Ізюма, тут виявили масове поховання жертв російських окупантів.

<br />

Численні дерев’яні хрести з номерами позначали безіменні могили в лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра. Протягом цих років там вилучили тіла та останки понад чотирьохсот п’ятдесяти загиблих. Це – цивільні, яких убили росіяни обстрілами та авіабомбардуваннями міста або закатували під час окупації, як дитячого письменника Володимира Вакуленка. А також – українські військові. Серед них – воїн 93-ї бригади ЗСУ Сергій Сова. Фото його руки з блакитним і жовтим браслетами, облетіло всі світові ЗМІ й стало символом геноциду українського народу. Станом на січень 2025 року Ізюмська міська рада інформувала, що досі не ідентифікованими залишаються 22 тіла, які виявили в масовому похованні.

“Вони були попередньо записані як “невідома жінка” або “невідомий чоловік”, адже відсутня будь-яка інформація щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації. Через це завершити судово-медичні експертизи по цих особах поки неможливо”, – відзначили в мерії Ізюма.

Церковне свято 15 вересня

15 вересня – післясвято Воздвиження. Також – це день пам’яті великомученика Микити. Докладніше.

Народні прикмети

Безвітряна погода в цей день – до ясної та теплої осені.

Дощ 15 вересня віщує суху осінь.

Якщо вранці випав іній, то скоро похолодає.

Що не можна робити 15 вересня

Не можна рубати дерева та обрізати гілки.

Не треба починати нові справи, бо зазнаєте в них невдачі.

У цей день не можна кривдити домашніх тварин.