Укренерго повідомляє про аварійні відключення в усіх регіонах України
Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомляють у національній енергетичній компанії.
Аварійні відключення – це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми, пишуть в Укренерго.
“Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше“, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 15:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомляють у національній енергетичній компанії.".