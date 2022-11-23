Укренерго повідомляє про аварійні відключення в усіх регіонах України

Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомляють у національній енергетичній компанії.

Аварійні відключення – це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми, пишуть в Укренерго.

“Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше“, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси.