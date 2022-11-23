Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях во всех регионах Украины

Ракетная атака еще продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают в национальной энергетической компании.

Аварийные отключения — это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы, пишут в Укрэнерго.

«Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу по окончании воздушной тревоги, но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут длиться дольше», — говорится в сообщении.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы.