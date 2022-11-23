Live
  • Среда 23.11.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🟢

Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях во всех регионах Украины

Общество 15:26   23.11.2022
Елена Нагорная
Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях во всех регионах Украины

Ракетная атака еще продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают в национальной энергетической компании.

Аварийные отключения — это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы, пишут в Укрэнерго.

«Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу по окончании воздушной тревоги, но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут длиться дольше», — говорится в сообщении.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

15:20
В Харькове вместо метро и троллейбусов вывели на маршруты автобусы
14:59
На Харьковщине из-за атаки по энергосистеме Украины перебои со светом и связью
13:53
Девять повреждений устранили в Харькове на трубопроводах
22:33
«Несоблюдение правил грозит взрывом»: Терехов призвал быть осторожнее с газом
22:06
Бесплатные дрова: ХОВА попросит еще денег у Кабмина, а лес — у других областей

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях во всех регионах Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 15:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетная атака еще продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают в национальной энергетической компании.".