Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях во всех регионах Украины
Ракетная атака еще продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают в национальной энергетической компании.
Аварийные отключения — это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы, пишут в Укрэнерго.
«Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу по окончании воздушной тревоги, но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут длиться дольше», — говорится в сообщении.
Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 15:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетная атака еще продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры, сообщают в национальной энергетической компании.".