В Харькове вместо метро и троллейбусов вывели на маршруты автобусы
В Харькове полностью остановился весь электротранспорт.
«Приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Наземный электротранспорт тоже. Выводят автобусы дополнительно», – сообщил советник Харьковского городского головы Вячеслав Хитрин.
Укрэнерго сообщило об аварийном отключении электроэнергии в течение следующих суток.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полностью остановился весь электротранспорт. ".