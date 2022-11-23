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У Харкові замість метро і тролейбусів вивели на маршрути автобуси

Події 15:20   23.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові замість метро і тролейбусів вивели на маршрути автобуси

У Харкові повністю зупинився весь електротранспорт. 

«Зупинено рух лініями Харківського метрополітену. Наземний електротранспорт також. Виводять автобуси додатково», – повідомив радник Харківського міського голови В’ячеслав Хітрін.

Укренерго повідомило про аварійне відключення електроенергії протягом наступної доби.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 15:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повністю зупинився весь електротранспорт. ".