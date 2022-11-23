На Харьківщині через атаки по енергосистемі України перебої зі світлом
Жителі Харкова та області повідомляють про перебої зі світлом і зв’язком.
У Харкові та області зараз через ракетну атаку по Україні діють аварійні відключення світла. Це підтвердила прес-служба “Харківобленерго”.
Жителі Харкова та області повідомляють, що у них немає світла та не працює мобільний зв’язок.
Зупинилося метро та електротранспорт.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 14:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова та області повідомляють про перебої зі світлом.".