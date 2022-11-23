На Харьківщині через атаки по енергосистемі України перебої зі світлом

Жителі Харкова та області повідомляють про перебої зі світлом і зв’язком.



У Харкові та області зараз через ракетну атаку по Україні діють аварійні відключення світла. Це підтвердила прес-служба “Харківобленерго”.

Жителі Харкова та області повідомляють, що у них немає світла та не працює мобільний зв’язок.

Зупинилося метро та електротранспорт.