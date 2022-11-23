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На Харьківщині через атаки по енергосистемі України перебої зі світлом

Україна 14:59   23.11.2022
Оксана Якушко
На Харьківщині через атаки по енергосистемі України перебої зі світлом

Жителі Харкова та області повідомляють про перебої зі світлом і зв’язком. 

У Харкові та області зараз через ракетну атаку по Україні діють аварійні відключення світла. Це підтвердила прес-служба “Харківобленерго”.

Жителі Харкова та області повідомляють, що у них немає світла та не працює мобільний зв’язок.

Зупинилося метро та електротранспорт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 14:59;

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