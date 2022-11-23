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Куп’янськ обстріляли з РСЗВ “Ураган” – фото та подробиці від прокуратури

Події 11:34   23.11.2022
Оксана Горун
Куп’янськ обстріляли з РСЗВ “Ураган” – фото та подробиці від прокуратури

У Куп’янську ранковим обстрілом з РСЗВ пошкоджено поліклініку, школу та житлову 9-поверхівку, загинуло двоє людей.

“Близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив м. Куп’янськ. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, поліклініку та школу. Загинули двоє мирних жителів: 55-річна жінка і 68-річний чоловік. Ще одного цивільного госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Загиблі під час обстрілу Куп'янська 23 листопада

Загиблі під час обстрілу Куп'янська 23 листопада 2

За попередньою інформацією, обстріл російські терористи вели з РСЗВ “Ураган”.

Школа у Куп'янську після обстрілу 23 листопада

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    • Наслідки обстрілу Куп'янська 23 листопада

    Раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що вбиті росіянами в Куп’янську – перехожі. За даними ХОВА, ще одній людині на місці надали допомогу, до лікарні її везти не знадобилося.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 11:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську ранковим обстрілом з РСЗВ пошкоджено поліклініку, школу та житлову 9-поверхівку, загинуло двоє людей".