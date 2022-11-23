Росіяни обстріляли Куп’янськ – загинули двоє перехожих (фото)

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що армія РФ обстріляла деокупований Куп’янськ.

“Куп’янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок і поліклініка. Загинули 2 перехожих”, – написав Тимошенко в телеграмі.

На опублікованих Тимошенко фото видно, що під обстрілом опинилися житлові багатоповерхівки Куп’янська, а також старовинний двоповерховий будинок у місті. На місці почалася пожежа, працюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли про наслідки обстрілів Куп’янська за добу – ворожий снаряд потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач.