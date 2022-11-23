Росіяни обстріляли Куп’янськ – загинули двоє перехожих (фото)
Фото: телеграм Кирила Тимошенка
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що армія РФ обстріляла деокупований Куп’янськ.
“Куп’янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок і поліклініка. Загинули 2 перехожих”, – написав Тимошенко в телеграмі.
На опублікованих Тимошенко фото видно, що під обстрілом опинилися житлові багатоповерхівки Куп’янська, а також старовинний двоповерховий будинок у місті. На місці почалася пожежа, працюють рятувальники ДСНС.
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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли про наслідки обстрілів Куп’янська за добу – ворожий снаряд потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що армія РФ обстріляла деокупований Куп’янськ".