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Росіяни обстріляли Куп’янськ – загинули двоє перехожих (фото)

Події 08:33   23.11.2022
Оксана Горун
Росіяни обстріляли Куп’янськ – загинули двоє перехожих (фото) Фото: телеграм Кирила Тимошенка

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що армія РФ обстріляла деокупований Куп’янськ.

“Куп’янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок і поліклініка. Загинули 2 перехожих”, – написав Тимошенко в телеграмі.

На опублікованих Тимошенко фото видно, що під обстрілом опинилися житлові багатоповерхівки Куп’янська, а також старовинний двоповерховий будинок у місті. На місці почалася пожежа, працюють рятувальники ДСНС.

Будинок у Куп'янську після обстрілу 23 листопада

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    • Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли про наслідки обстрілів Куп’янська за добу – ворожий снаряд потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 08:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про те, що армія РФ обстріляла деокупований Куп’янськ".