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Россияне обстреляли Купянск — погибли двое прохожих (фото)

Происшествия 08:33   23.11.2022
Оксана Горун
Россияне обстреляли Купянск — погибли двое прохожих (фото) Фото: telegram Кирилла Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что армия РФ обстреляла деоккупированный Купянск.

«Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих», — написал Тимошенко в telegram.

На опубликованных Тимошенко фото видно, что под обстрелом оказались жилые многоэтажки Купянска, а также старинное двухэтажное здание в городе. На месте начался пожар, работают спасатели ГСЧС.

Дом в Купянске после обстрела 23 ноября
Фото: telegram Кирилла Тимошенко

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    • Напомним, ранее в ГСЧС сообщали о последствиях обстрелов Купянска за сутки — вражеский снаряд попал на частный двор, повредив дом, забор и линию электропередач.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что армия РФ обстреляла деоккупированный Купянск".