Россияне обстреляли Купянск — погибли двое прохожих (фото)

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что армия РФ обстреляла деоккупированный Купянск.

«Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих», — написал Тимошенко в telegram.

На опубликованных Тимошенко фото видно, что под обстрелом оказались жилые многоэтажки Купянска, а также старинное двухэтажное здание в городе. На месте начался пожар, работают спасатели ГСЧС.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщали о последствиях обстрелов Купянска за сутки — вражеский снаряд попал на частный двор, повредив дом, забор и линию электропередач.