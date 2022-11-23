Россияне обстреляли Купянск — погибли двое прохожих (фото)
Фото: telegram Кирилла Тимошенко
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что армия РФ обстреляла деоккупированный Купянск.
«Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих», — написал Тимошенко в telegram.
На опубликованных Тимошенко фото видно, что под обстрелом оказались жилые многоэтажки Купянска, а также старинное двухэтажное здание в городе. На месте начался пожар, работают спасатели ГСЧС.
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Напомним, ранее в ГСЧС сообщали о последствиях обстрелов Купянска за сутки — вражеский снаряд попал на частный двор, повредив дом, забор и линию электропередач.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что армия РФ обстреляла деоккупированный Купянск".