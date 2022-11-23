Под ударом частный сектор: в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Харьковщины

По информации спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за российских обстрелов за сутки не было, однако есть очередные разрушения.

«Пожаром, вызванных попаданием вражеских снарядов, не зафиксировано. Дважды спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В городе Купянск вражеский снаряд попал на частный двор, повредив дом, забор и линию электропередач. А в городе Волчанск обстрелами повреждены 2 частных дома. У них повреждены крыши, окна, стены. Также задело и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших и пожаров», — проинформировали в ГСЧС.

Отметим, что деоккупированные Купянск и Волчанск постоянно находятся под вражескими обстрелами. В том числе — по ним наносят ракетные удары. Накануне такой удар разрушил в Волчанске дом — из-под завалов достали мужчину и женщину. Тем временем российские блогеры активизировали агитацию за необходимость вернуть контроль над Купянском и Волчанском — якобы для того, чтобы защитить от возможного нападения украинской армии Белгородскую область РФ.