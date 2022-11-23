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Под ударом частный сектор: в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Харьковщины

Происшествия 08:24   23.11.2022
Оксана Горун
Под ударом частный сектор: в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Харьковщины

По информации спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за российских обстрелов за сутки не было, однако есть очередные разрушения.

«Пожаром, вызванных попаданием вражеских снарядов, не зафиксировано. Дважды спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В городе Купянск вражеский снаряд попал на частный двор, повредив дом, забор и линию электропередач. А в городе Волчанск обстрелами повреждены 2 частных дома. У них повреждены крыши, окна, стены. Также задело и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших и пожаров», — проинформировали в ГСЧС.

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Отметим, что деоккупированные Купянск и Волчанск постоянно находятся под вражескими обстрелами. В том числе — по ним наносят ракетные удары. Накануне такой удар разрушил в Волчанске дом — из-под завалов достали мужчину и женщину. Тем временем российские блогеры активизировали агитацию за необходимость вернуть контроль над Купянском и Волчанском — якобы для того, чтобы защитить от возможного нападения украинской армии Белгородскую область РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожаров из-за российских обстрелов за сутки не было, однако есть очередные разрушения".