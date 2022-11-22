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Прокуратура показала разрушения после последних обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:43   22.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала разрушения после последних обстрелов Харьковщины (фото)

Под обстрелами оказались Чугуев, Купянск и Волчанск. В каждом из городов разрушения — в жилых домах.

Наиболее существенные последствия — у обстрела Волчанска. Там полностью разрушен жилой дом, а из-под завалов вытащили двоих — 57-летнюю женщину и 60-летнего мужчину.

Пострадавшая при обстреле Волчанска на Харьковщине

Пострадавший при обстреле Волчанска на Харьковщине

«Предварительно, российские военные обстреляли город из РСЗО «Град», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 ноября показала прокуратура

Около 20:50 враг нанес ракетный удар по Чугуеву.

 

«Предварительно ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. Поврежден жилой дом, разрушена пристройка», — отметили в прокуратуре.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 ноября показала прокуратура 3

В Купянске обстрелами повреждены частные дома.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 ноября показала прокуратура 6

Последствия обстрелов Харьковщины 21 ноября показала прокуратура 5

Последствия обстрелов Харьковщины 21 ноября показала прокуратура 4

О пострадавших в Купянске и Чугуеве не сообщают.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами оказались Чугуев, Купянск и Волчанск. В каждом из городов разрушения — в жилых домах".