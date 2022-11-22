Прокуратура показала разрушения после последних обстрелов Харьковщины (фото)

Под обстрелами оказались Чугуев, Купянск и Волчанск. В каждом из городов разрушения — в жилых домах.

Наиболее существенные последствия — у обстрела Волчанска. Там полностью разрушен жилой дом, а из-под завалов вытащили двоих — 57-летнюю женщину и 60-летнего мужчину.

«Предварительно, российские военные обстреляли город из РСЗО «Град», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Около 20:50 враг нанес ракетный удар по Чугуеву.

«Предварительно ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. Поврежден жилой дом, разрушена пристройка», — отметили в прокуратуре.

В Купянске обстрелами повреждены частные дома.

О пострадавших в Купянске и Чугуеве не сообщают.