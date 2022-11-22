Прокуратура показала руйнування після останніх обстрілів Харківщини (фото)

Під обстрілами опинилися Чугуїв, Куп’янськ та Вовчанськ. У кожному з міст руйнування – у житлових будинках.

Найбільш суттєві наслідки – через обстріли Вовчанська. Там повністю зруйновано житловий будинок, а з-під завалів витягли двох – 57-річну жінку та 60-річного чоловіка.

“Попередньо, російські військові обстріляли місто із РСЗВ “Град”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Близько 20:50 ворог завдав ракетного удару по Чугуєву.

“Попередньо ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджено житловий будинок, зруйновано прибудову”, – зазначили в прокуратурі.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватні будинки.

Про постраждалих у Куп’янську та Чугуєві не повідомляють.