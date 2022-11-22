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Прокуратура показала руйнування після останніх обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:43   22.11.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала руйнування після останніх обстрілів Харківщини (фото)

Під обстрілами опинилися Чугуїв, Куп’янськ та Вовчанськ. У кожному з міст руйнування – у житлових будинках.

Найбільш суттєві наслідки – через обстріли Вовчанська. Там повністю зруйновано житловий будинок, а з-під завалів витягли двох – 57-річну жінку та 60-річного чоловіка.

Постраждала під час обстрілу Вовчанська на Харківщині

Постраждалий під час обстрілу Вовчанська на Харківщині

“Попередньо, російські військові обстріляли місто із РСЗВ “Град”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Харківщини 21 листопада показала прокуратура

Близько 20:50 ворог завдав ракетного удару по Чугуєву.

“Попередньо ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджено житловий будинок, зруйновано прибудову”, – зазначили в прокуратурі.

Наслідки обстрілів Харківщини 21 листопада показала прокуратура 3

У Куп’янську обстрілами пошкоджено приватні будинки.

Наслідки обстрілів Харківщини 21 листопада показала прокуратура 6

Наслідки обстрілів Харківщини 21 листопада показала прокуратура 5

Наслідки обстрілів Харківщини 21 листопада показала прокуратура 4

Про постраждалих у Куп’янську та Чугуєві не повідомляють.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілами опинилися Чугуїв, Куп’янськ та Вовчанськ. У кожному з міст руйнування – у житлових будинках".