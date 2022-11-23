Кремль создает условия для атаки под чужим флагом на Белгородщину — ISW

Аналитики ISW отмечают, что параллельно с «нагнетанием» ситуации вокруг возможного нападения украинской армии, в среде военных блогеров врага набирает обороты обсуждение необходимости вернуть контроль над Купянском и Волчанском.

«Кремль, похоже, создает информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области России, вероятно, в попытке восстановить общественную поддержку войны в Украине. Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения, — отмечают в сводке за 22 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW). — Эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе блогеров, которые критиковали российское военное командование за оставление буферных позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Российские милблогеры также активизировали свои призывы к России вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие упреждающие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях».

ISW также обратил внимание на демонстрацию губернатором Белгородщины Вячеславом Гладковым строительства так называемой «засечной черты» у границы между Харьковской и Белгородской областями.

«Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах. Украинские силы продолжают освобождать оккупированные населенные пункты на западе Луганской области после победы на севере Харьковской области», — прокомментировали показательную панику россиян аналитики.

Также в ISW подчеркнули: «Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область».