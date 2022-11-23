Live
  • Среда 23.11.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🟢

Кремль создает условия для атаки под чужим флагом на Белгородщину — ISW

Мир 08:08   23.11.2022
Алексей Наумов
Кремль создает условия для атаки под чужим флагом на Белгородщину — ISW Фото: ISW

Аналитики ISW отмечают, что параллельно с «нагнетанием» ситуации вокруг возможного нападения украинской армии, в среде военных блогеров врага набирает обороты обсуждение необходимости вернуть контроль над Купянском и Волчанском.

«Кремль, похоже, создает информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области России, вероятно, в попытке восстановить общественную поддержку войны в Украине. Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения, — отмечают в сводке за 22 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW). —  Эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе блогеров, которые критиковали российское военное командование за оставление буферных позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Российские милблогеры также активизировали свои призывы к России вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие упреждающие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях».

ISW также обратил внимание на демонстрацию губернатором Белгородщины Вячеславом Гладковым строительства так называемой «засечной черты» у границы между Харьковской и Белгородской областями.

Читайте также: РФ готовит наступление на освобожденные территории Харьковщины — аналитик

«Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах. Украинские силы продолжают освобождать оккупированные населенные пункты на западе Луганской области после победы на севере Харьковской области», — прокомментировали показательную панику россиян аналитики.

Также в ISW подчеркнули: «Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область».

Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

07:41
РФ готовит наступление на освобожденные территории Харьковщины — аналитик
07:18
На Харьковщину через границу пыталась прорваться российская ДРГ — Генштаб
23:53
Не «путинская Россия», а «российский Путин» — Жадан о вине народа РФ
16:01
СБУ: На Харьковщине руководители «Укрзализниці» помогали вывозить зерно в рф
10:11
Директор лицея Купянска получала учебники из РФ и отправляла учителей в Курск

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Кремль создает условия для атаки под чужим флагом на Белгородщину — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 08:08;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики ISW отмечают, что параллельно с «нагнетанием» ситуации вокруг возможного нападения украинской армии, в среде военных блогеров врага набирает обороты обсуждение необходимости вернуть контроль над Купянском и Волчанском".