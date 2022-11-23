Кремль створює умови для атаки під чужим прапором на Бєлгородщину – ISW

Аналітики ISW зазначають, що паралельно із “нагнітанням” ситуації навколо можливого нападу української армії, в середовищі військових блогерів ворога набирає обертів обговорення необхідності повернути контроль над Куп’янськом та Вовчанськом.

“Кремль, схоже, створює інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області Росії, ймовірно, у спробі відновити громадську підтримку війни в Україні. Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися до Бєлгородської області, а інші російські джерела наголошують, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп’янськом у Харківській області, щоб звести до мінімуму загрозу українського нападу, – зазначають у зведенні за 22 листопада аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). – Ці твердження вже давно циркулюють у спільноті блогерів, які критикували російське військове командування за залишення буферних позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ із цього регіону у вересні. Російські міліблогери також активізували свої заклики до Росії повернути звільнені території в Харківській області 22 листопада, заявивши, що такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп’янському та Вовчанському напрямах”.

ISW також звернув увагу на демонстрацію губернатором Бєлгородщини В’ячеславом Гладковим будівництва так званої “засічної межі” біля кордону між Харківською та Бєлгородською областями.

“Твердження Росії про напад України на Бєлгородську область, що готується, абсурдні й спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах. Українські сили продовжують звільняти окуповані населені пункти на заході Луганської області після перемоги на півночі Харківської області”, – прокоментували показову паніку росіян аналітики.

Також у ISW підкреслили: “Кремль, проте, навряд чи зможе повторно захопити Харківську область”.