РФ готує наступ на звільнені території Харківщини – аналітик

Командування армії РФ збирає війська та техніку на півночі Луганської області, все це може рушити в бік Борової та Лимана.

Такий прогноз дає військовий аналітик, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Очевидно, що командування військ противника налаштоване “докорінно” вирішити проблемне для себе питання північної частини Луганської області шляхом організації та проведення досить масштабного наступу своїх військ у загальному напрямку на Лиман та Борову… і за вдалого збігу обставин “повернутися” на річку Оскіл” , – вважає Машовець.

Він повідомив, що лише за три дні – 19-21 листопада до цього району бойових дій “підтяглися” понад 90 одиниць техніки (у тому числі 16 танків) з району Луганськ – Щастя; понад 40 одиниць техніки (12 БТР, 8 танків, 5 ББМ “Тигр”, 17 військових автомобілів, включаючи вантажні та спеціальні) через Білокуракіне до Сватового; 15 одиниць техніки через Старобільськ на Красноріченське та дві “свіжі” танкові роти (19 танків) через Верхню Покровку в напрямку Нової Астрахані.

“Також варто взяти до уваги, що на цих само напрямках противник сконцентрував не менше 5-6 ТГр дивізіонів артилерії зі складу 288 абр, 99-го та 147-го гв. сап (з кожного – за дивізіоном). Погодьтеся, досить значне поповнення передових підрозділів 18-ї та 144-ї мсд, що активно діють у районі Сватового та на північ від Кремінної, основними зразками ОВТ, з одночасним перекиданням у цей же район підрозділів, принаймні 2-х десантних дивізій, явно не може випадковим“, – аргументує аналітик.

За прогнозом Машовця, найближчими днями противник спробує шляхом масованого наступу “перевернути” ситуацію на Сватівському напрямку та в районі Кремінної.