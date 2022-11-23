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На Харківщину через кордон намагалася прорватися російська ДРГ – Генштаб

Події 07:18   23.11.2022
Оксана Горун
На Харківщину через кордон намагалася прорватися російська ДРГ – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про спробу проникнення ДРГ окупантів на північний схід від Харкова.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти утримують у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ – щоб проводити демонстраційні дії. Подібні дії мали місце минулої доби.

“(Ворог) зробив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

Село Стариця знаходиться біля самого держкордону України та РФ на північному сході від Харкова – між Вовчанськом та Терновою, по “харківській” стороні Сіверського Дінця.

Село Стариця Харківської областіФото: Google maps

Окрім спроби заслати на Харківщину диверсантів, ворог продовжив обстрілювати. Харківщину, за минулу добу завдавши в тому числі ракетних ударів – загалом по території України таких ударів було п’ять.

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    • “Періодично веде обстріл з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Червоне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 07:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про спробу проникнення ДРГ окупантів на північний схід від Харкова".