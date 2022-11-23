На Харьковщину через границу пыталась прорваться российская ДРГ — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о попытке проникновения ДРГ оккупантов на северо-востоке от Харькова.
В Генштабе отметили, что российские оккупанты удерживают в приграничных районах Белгородской области группировку войск — чтобы проводить демонстрационные действия. Подобные действия имели место в прошедшие сутки.
«(Враг) совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел», — отметили в утренней сводке Генштаба.
Село Старица находится у самой госграницы Украины и РФ на северо-востоке от Харькова — между Волчанском и Терновой, по «харьковскую» сторону Северского Донца.
Фото: Google maps
Помимо попытки заслать на Харьковщину диверсантов, армия РФ продолжила вести обстрелы. По Харьковщине за минувшие сутки враг нанес в том числе ракетные удары — в целом по территории Украины таких ударов было пять.
Читайте также: Не «путинская Россия», а «российский Путин» — Жадан о вине народа РФ
«Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщину через границу пыталась прорваться российская ДРГ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о попытке проникновения ДРГ оккупантов на северо-востоке от Харькова".