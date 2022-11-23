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На Харьковщину через границу пыталась прорваться российская ДРГ — Генштаб

Происшествия 07:18   23.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщину через границу пыталась прорваться российская ДРГ — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о попытке проникновения ДРГ оккупантов на северо-востоке от Харькова.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты удерживают в приграничных районах Белгородской области группировку войск — чтобы проводить демонстрационные действия. Подобные действия имели место в прошедшие сутки.

«(Враг) совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел», — отметили в утренней сводке Генштаба.

Село Старица находится у самой госграницы Украины и РФ на северо-востоке от Харькова — между Волчанском и Терновой, по «харьковскую» сторону Северского Донца.

Село Старица Харьковской областиФото: Google maps

Помимо попытки заслать на Харьковщину диверсантов, армия РФ продолжила вести обстрелы. По Харьковщине за минувшие сутки враг нанес в том числе ракетные удары — в целом по территории Украины таких ударов было пять.

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    • «Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о попытке проникновения ДРГ оккупантов на северо-востоке от Харькова".